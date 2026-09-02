Diputado Schubert responde a dichos de senador Vial sobre reforma de seguridad y asegura que "si viniera de Jara yo la aprobaría"

El diputado Stephan Schubert (Partido Republicano) abordó la reforma constitucional en seguridad y comentó sobre la eventual interpelación al ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, que fue anunciada por la oposición.

En conversación con radio Duna, el legislador respondió a los declaraciones del senador Cristián Vial, quien dijo que hubiese votado en contra de la reforma de seguridad si hubiera sido impulsada por Jeannette Jara.

"Yo creo que una norma hay que analizarla en virtud del contenido de la norma por la razón de que, en caso de aprobarse se va a aplicar a todos los chilenos sin importar quien gobierne", afirmó.

En esa línea, argumentó que "quien la presenta si podría darme cierta fe de cuál es su intención única, primaria y secundaria (...) que tan bajo el agua debo leer y que tantos resguardos y cuidados debo tener en la tramitación para ver que ciertas cosas no vayan a quedar de mala forma".

Con todo, el legislador manifestó que "así como está la reforma y si viniera de Jara yo la aprobaría".

En cuanto a la eventual interpelación al canciller, el parlamentario sostuvo que durante la sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores, "estuvo el ministro disponible toda la sesión".

"Tanto en la parte primera que no fue secreta, donde hablamos de distintos tópicos como después de la parte que fue secreta, que la decretamos secreta por dos temas que son de público conocimiento, hicimos todas las preguntas que nos pareció y él contestó todas las preguntas. No entiendo después de eso una interpelación", indicó.

Por otro lado, el diputado se refirió al decreto 457 de 2021 de Argentina respecto al Estrecho de Magallanes y al Pasaje de Drake como espacios compartidos entre Chile y la nación trasandina.

"El ministro de Defensa hizo referencia al decreto 457 que es del año 2021 de Argentina, que no es exigible en Chile porque solo es un decreto interno ni siquiera es un rango de ley. Ese decreto contraría dos tratados internacionales que si son oponibles tanto a Chile como Argentina", explicó.

Y recalcó que "ese decreto no tiene fuerza legal que tenga que ver con nosotros, pero es importante, dado la información que ese decreto contiene, una suerte de coadministración por Chile y Argentina, eso no es pertinente y por esa razón el Gobierno de Chile desde el año 2020 hasta la fecha solicita que debe ser derogado".

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