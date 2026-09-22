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Chile confirma adhesión al «Escudo de las Américas», iniciativa impulsada para enfrentar el crimen organizado transnacional

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La instancia busca el intercambio de información, la coordinación entre fuerzas de seguridad y el combate contra organizaciones criminales que operan en distintos países.

Chile confirma adhesión al «Escudo de las Américas», iniciativa impulsada para enfrentar el crimen organizado transnacional
Martes 22 de septiembre de 2026 18:49
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El Gobierno informó este martes, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, que Chile se sumará a la iniciativa internacional «Escudo de las Américas», un mecanismo de coordinación voluntaria entre países de la región para enfrentar el crimen organizado transnacional, incluyendo amenazas como el Tren de Aragua y los carteles mexicanos.

El comunicado indica que "la participación en este grupo de coordinación genera beneficios operacionales inmediatos para Chile, como el acceso a información contra el crimen organizado, sistemas de análisis inteligente de datos, capacitación de fuerzas de seguridad como Carabineros de Chile y la PDI, y una mejor coordinación interfronteriza con Argentina, Bolivia y Perú, y con otros países de la región".

Además, puntualiza que "cada Estado actúa de conformidad con sus respectivas obligaciones legales internacionales y nacionales".

En esta iniciativa también participan Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, y Estados Unidos.

Además, se precisa que el «Escudo de las Américas» ha identificado a las siguientes organizaciones del crimen organizado:

  • Mara Salvatrucha (MS-13)
  • Tren de Aragua
  • Carteles Unidos
  • Cártel del Golfo
  • La nueva Familia Michoacana
  • Cártel del Noreste
  • Cártel de Jalisco Nueva Generación
  • Cártel de Sinaloa
  • Gran Grif
  • Viv Ansanm
  • Los Lobos
  • Los Choneros
  • Barrio 18
  • Cártel de los Soles
  • Clan del Golfo
  • Primeiro Comando da Capital
  • Comando Vermelho
  • Chone Killers
  • Los Viagra
  • Cártel de Juárez (La Línea)
  • Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP)
  • Segunda Marquetalia
  • ELN
  • Sendero Luminoso
  • Los Tiguerones

(Imagen: Embajada de Estados Unidos en Chile)

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