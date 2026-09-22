Chile confirma adhesión al «Escudo de las Américas», iniciativa impulsada para enfrentar el crimen organizado transnacional

La instancia busca el intercambio de información, la coordinación entre fuerzas de seguridad y el combate contra organizaciones criminales que operan en distintos países.
El Gobierno informó este martes, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, que Chile se sumará a la iniciativa internacional «Escudo de las Américas», un mecanismo de coordinación voluntaria entre países de la región para enfrentar el crimen organizado transnacional, incluyendo amenazas como el Tren de Aragua y los carteles mexicanos.
El comunicado indica que "la participación en este grupo de coordinación genera beneficios operacionales inmediatos para Chile, como el acceso a información contra el crimen organizado, sistemas de análisis inteligente de datos, capacitación de fuerzas de seguridad como Carabineros de Chile y la PDI, y una mejor coordinación interfronteriza con Argentina, Bolivia y Perú, y con otros países de la región".
Además, puntualiza que "cada Estado actúa de conformidad con sus respectivas obligaciones legales internacionales y nacionales".
En esta iniciativa también participan Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, y Estados Unidos.
Además, se precisa que el «Escudo de las Américas» ha identificado a las siguientes organizaciones del crimen organizado:
(Imagen: Embajada de Estados Unidos en Chile)
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