Chile confirma adhesión al «Escudo de las Américas», iniciativa impulsada para enfrentar el crimen organizado transnacional

El Gobierno informó este martes, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, que Chile se sumará a la iniciativa internacional «Escudo de las Américas», un mecanismo de coordinación voluntaria entre países de la región para enfrentar el crimen organizado transnacional, incluyendo amenazas como el Tren de Aragua y los carteles mexicanos.

El comunicado indica que "la participación en este grupo de coordinación genera beneficios operacionales inmediatos para Chile, como el acceso a información contra el crimen organizado, sistemas de análisis inteligente de datos, capacitación de fuerzas de seguridad como Carabineros de Chile y la PDI, y una mejor coordinación interfronteriza con Argentina, Bolivia y Perú, y con otros países de la región".

Además, puntualiza que "cada Estado actúa de conformidad con sus respectivas obligaciones legales internacionales y nacionales".

En esta iniciativa también participan Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, y Estados Unidos.

Además, se precisa que el «Escudo de las Américas» ha identificado a las siguientes organizaciones del crimen organizado:

Mara Salvatrucha (MS-13)

Tren de Aragua

Carteles Unidos

Cártel del Golfo

La nueva Familia Michoacana

Cártel del Noreste

Cártel de Jalisco Nueva Generación

Cártel de Sinaloa

Gran Grif

Viv Ansanm

Los Lobos

Los Choneros

Barrio 18

Cártel de los Soles

Clan del Golfo

Primeiro Comando da Capital

Comando Vermelho

Chone Killers

Los Viagra

Cártel de Juárez (La Línea)

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP)

Segunda Marquetalia

ELN

Sendero Luminoso

Los Tiguerones

(Imagen: Embajada de Estados Unidos en Chile)

PURANOTICIA