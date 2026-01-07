Diputado Schubert no descarta que parlamentarios electos formen parte del gabinete de Kast

El diputado del Partido Republicano, Stephan Schubert, se refirió a los nombres que circulan para el próximo gabinete del Presidente electo José Antonio Kast.

En entrevista con La Tercera, señaló que se está realizando “una selección no solo para los ministros, sino que también para muchos otros cargos”, aplicando filtros “para evitar encontrarnos después con sorpresas”.

Explicó que se evalúan “distintas cosas” en los candidatos, como sus opiniones, reacciones y eventuales antecedentes judiciales o administrativos. “No desayunarnos y encontrarnos con una gran verdad que nunca supimos, que hablaría de una desprolijidad, y por eso creo que me parece muy bien que se tome el tiempo necesario”, afirmó.

En medio de ese proceso, surgieron nombres de parlamentarios electos que integrarán el Congreso en el próximo periodo. Consultado sobre esa posibilidad, Schubert no descartó que algunos puedan ser parte del gobierno, aunque recalcó: “Yo entiendo que el Presidente electo ha señalado que esa es una posibilidad, yo creo que no es por supuesto lo deseable”.

El diputado añadió que, en principio, “si uno va al Parlamento, la idea es estar en esa función, pero creo que, por los mejores destinos de nuestro país, muchas veces uno tiene que tomar decisiones que no son las que uno en un principio habría adoptado, las que uno quisiera”.

Finalmente, matizó que, en casos excepcionales, podría ser válido: “Si las mejores personas están ahí, pienso que excepcionalmente podría ser esa una alternativa, pero lo más importante es que al Presidente le parezca y que esté dispuesto a hacer esa invitación a un parlamentario”.

PURANOTICIA