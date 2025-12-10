Diputado Schalper tras último debate presidencial: "El nivel de ataque contra José Antonio Kast era casi un kamikaze”

El diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper, se refirió al último debate presidencial de cara a la segunda vuelta de este domingo 14 de diciembre.

En conversación con Duna, Schalper sostuvo que el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, “consolida su posición expectante de cara al domingo; la izquierda había intentado instalar un clima muy adverso y ahora salió bastante preparado”.

.

El parlamentario afirmó que el abanderado del Partido Republicano mostró control y claridad frente a los cuestionamientos.

“José Antonio Kast no solo no perdió la paciencia, sino que fue capaz de responder con mucha solvencia cada uno de los emplazamientos de la candidata de la izquierda”, indicó.

En cuanto a la candidata Jeannette Jara, Schalper dijo que “la vi casi en modo kamikaze porque ya el nivel de ataque contra José Antonio Kast era casi un kamikaze”.

Respecto a la discusión por un eventual proyecto que podría indultar a condenados, Schalper aseguró que la postura de Kast ha sido clara. “Él ha dejado muy claro que es una discusión que se tiene que dar en el Congreso y que hay un proyecto de ley que habrá que analizar en su mérito”, precisó.

Finalmente, valoró la decisión de Kast de mantener la jornada laboral de 40 horar. “Veo un candidato que está mirando la realidad y que, desde una óptica proactiva, tiene que ver cómo vamos mejorando las condiciones laborales de los chilenos”, manifestó.

PURANOTICIA