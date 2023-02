Diputado Schalper solicita sesión secreta de Seguridad y Defensa para abordar supuesta intencionalidad detrás de los incendios

El diputado Diego Schalper (RN) pidió una sesión especial para indagar una eventual intencionalidad detrás de los incendios forestales que hasta el momento han afectado 449.723 mil hectáreas y dejado 25 fallecidos, principalmente en la zona centro-sur del país.

El legislador envió una carta a los presidentes de las comisiones de Seguridad y Defensa de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI) y Andrés Jouannet (Amarillos) respectivamente, solicitando convocar a una instancia conjunta y secreta para abordar una eventual organización detrás de los siniestros.

Se estima que la petición sea revisada este jueves, cuando la Cámara Baja interrumpa su receso para tramitar una nueva prórroga del estado de excepción en la Macrozona Sur.

"Estimo prioritario y urgente indagar hasta las últimas consecuencias, y con toda la información disponible, el carácter provocado de los incendios, asunto que ha venido denunciando insistentemente la Corporación Chilena de la Madera (Corma)", indica el documento enviado por el secretario general de RN.

"Y en ese contexto, debemos evaluar seriamente una eventual acción concertada de cienos grupos extremistas con ánimos revanchistas y/o políticos; ya sea para confirmarlo y enfrentarlo con decisión, o para descartado con certidumbre", añade.

Schalper sugiere en la misiva citar a la ministra del Interior, Carolina Tohá; al subsecretario de la cartera, Manuel Monsalve; la ministra de Defensa, Maya Fernández; y al jefe de Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), Luis Marcó.

Asimismo, pide convocar a los comandantes en jefe del Ejército, Javier Iturriaga; de la Armada, Juan Andrés de la Maza; de la Fuera Aérea, Hugo Rodríguez; al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez; el director general de la PDI, Sergio Muñoz; el director nacional de Gendarmería, Sebastián Urra; y el presidente de la Corma, Juan José Ugarte.

Cabe señalar que Tohá afirmó que de los 650 incendios investigados hasta el momento, "tenemos un 25,1% de incendios intencionales", agregando que "el otro 75% también es mucho y ese no tiene intencionalidad, tiene conductas negligentes culpables, personas que no toman medidas, que no siguen las instrucciones, que incurren en actos temerarios que exponen la vida de otras personas o de ellos mismo", zanjó.

