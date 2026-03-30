Diputado Schalper respalda freno a expropiación de Colonia Dignidad y critica la gestión que hizo el Gobierno de Boric

El diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper, manifestó su apoyo a la determinación de la administración de José Antonio Kast de suspender el proceso de expropiación de Villa Baviera, conocido como “Colonia Dignidad”.

El legislador cuestionó severamente la estrategia empleada por el gobierno de Gabriel Boric en esta materia, aunque garantizó que se mantendrá la voluntad de edificar un sitio de memoria en el lugar.

En un punto de prensa de su colectividad, destacó la importancia de la cooperación internacional en este proyecto. “El Presidente Kast entiende que junto con la república de Alemania hay un compromiso por avanzar en efectivamente reconocer lo que le aconteció (en el lugar) y en dar un espacio de memoria y de reconocimiento histórico”, valoró el diputado.

No obstante, el congresista fue enfático al señalar supuestas irregularidades en la gestión previa. “Una vez más el gobierno del expresidente Boric, como fue la tónica de su gobierno, incurren cosas que no son procedentes (...) Una cosa es cumplir los compromisos, cosa que evidentemente vamos a hacer en todos los ámbitos, pero también eso tiene que hacerse entre el marco de la legalidad”, sostuvo.

Al explicar los motivos técnicos del rechazo, detalló que el mecanismo de adquisición de los terrenos era inadecuado. Según su denuncia, “lo que pretendía el gobierno del expresidente Boric es expropiar por el Serviu, pagar por el Serviu y que se le traspasara al Ministerio de Bienes Nacionales para los efectos de establecer un sitio de memoria”.

Cabe recordar que en diciembre de 2025, personal del Serviu, en conjunto con la Inmobiliaria Bamberg —dueña actual del predio—, llevó a cabo las tasaciones correspondientes en la zona. Sobre este punto, el legislador mencionó que la Contraloría emitió un oficio en esa misma fecha declarando la improcedencia del acto. “La explicación que tiene que dar el ministro Montes es por qué pretendían pasar por sobre incluso un oficio de la Contraloría”, cuestionó.

Pese a las críticas, el diputado de RN reafirmó que el Estado de Chile honrará sus deudas históricas. “El gobierno del Presidente Kast va a hacer las cosas dentro del marco de la legalidad y va a cumplir sus compromisos”, aseveró, concluyendo que será el Ministerio de Justicia la entidad encargada de informar cómo se procederá con los trabajos en el predio.

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