Diputado Schalper por dichos de Sutil sobre la dictadura: "Da la impresión que todos tienen que hablar de todo"

El diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper, abordó la polémica por los dichos del empresario e integrante del comando de Evelyn MattheI, Juan Sutil, respecto de la dictadura.

El encargado estratégico del comando de la candidata presidencial de oposición dijo que “los mejores momentos de la historia de Chile, del punto de vista político, fue el término del gobierno militar dictatorial. (…) Para mí no es una dictadura, las dictaduras se perpetúan en el poder".

Al respecto y en conversación con Infinita, el parlamentario manifestó que “yo no sé por qué no son capaces de explicar lo obvio (…) aquí en Chile hay cosas que hoy día tenemos que dar por obvias”.

“Había violencia política en la época, eso hizo que el gobierno de la época, que efectivamente llegó al poder democráticamente ejerció el poder de una manera tan abusiva, que incluso la Cámara de Diputados lo declaró como ilegítimo", dijo el diputado.

"Eso se tradujo, y esto es una constatación de un hecho histórico, en un quiebre institucional que devino en una dictadura, que fue parte de un proceso donde se violaron derechos humanos”, añadió.

El legislador recalcó que “eso a mí me parece que es una constatación de hechos, no hay ningún juicio de valor”.

Y sostuvo que “de repente da la impresión que todos tienen que hablar de todo, y la verdad que lo que yo espero es que la única que hable de todo sea Evelyn Matthei, que es la candidata”.

En esa línea, Schalper afirmó que “si nosotros nos damos cuenta que la oportunidad que hay de propinarle una derrota histórica a la izquierda, está a la vuelta de la mano, y dejamos la pelea de las elites (…) ese sería mi discurso y mi foco”.

PURANOTICIA