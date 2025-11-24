Diputado Schalper plantea que el país "requiere un Gobierno que trascienda a Republicanos"

El diputado de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, abordó el optimismo de las encuestas para el candidato presidencial José Antonio Kast, llamando a la cautela y evitar el relajo en los 20 días que restan para el balotaje ante la oficialista Jeannette Jara.

En entrevista con radio Cooperativa, explicó por qué tras reunirse con el candidato durante el fin de semana: “Uno de los temas centrales fue precisamente no relajarse”. El efecto buscado es que “no es solamente ganar esta segunda vuelta… sino que ojalá tener un triunfo lo más holgado posible para contar con un mandato firme”.

La necesidad de ampliar ese triunfo se conecta con el electorado de Franco Parisi. Según Schalper, se trata de “un votante que es hijo de lo que Carlos Peña llama la modernización capitalista” y que exige “un Estado que le resuelva sus problemas; no que le entorpezca la vida”. De ahí deriva la estrategia: enfocarse en “la eficiencia estatal y la capacidad de generar empleo, más que en debates ideológicos. El país requiere un Gobierno que trascienda a Republicanos”.

El dolor por la derrota de Evelyn Matthei en primera vuelta, reconoció, se transforma en un incentivo para cerrar filas en torno a Kast. “Nos dolió”, admitió, pero agregó que le resulta más difícil imaginar “un segundo Gobierno del actual Gobierno”. Esa consecuencia explica la rapidez con que Chile Vamos se alineó tras el republicano.

El rol futuro de Chile Vamos, en consecuencia, se proyecta como un aporte decisivo. Schalper lo definió como un “tremendo aporte” y justificó su visión con una metáfora: “Soy más bien partidario de la aceleración más que de la sepultura”. El efecto esperado es profesionalizar y fortalecer el sector para dialogar con el centro político.

Finalmente, la convicción de que “se necesita un Gobierno que supere las fronteras de Republicanos” se traduce en la proyección de un “Gobierno de estabilización”. La consecuencia práctica sería construir mayorías estables en el Congreso, incluso con sectores como el PDG, para avanzar en reformas como la modernización del estatuto administrativo y el fortalecimiento de las policías.

PURANOTICIA