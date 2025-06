Diputado Schalper llamó a los electores de derecha a que no participen en la Primaria: "No nos constituye"

El diputado de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, llamó a los electores de derecha a no participar en la Primaria oficialista de este domingo 29 de junio.

En conversación con radio Cooperativa, el parlamentario alentó “a los electores de derecha a que no participen de una elección que no nos constituye. No veo motivo por el cual uno tendría que participar en una primaria a la cual uno no se siente convocado”.

"Espero que en eso no nos perdamos, porque para el Chile que viene hay que tener claritas cuáles serán las líneas de futuro", añadió.

El legislador sostuvo que "está en juego cuál va a ser la tonalidad de la izquierda de aquí en adelante, pero me sorprende que hay una especie de segundo aire de la izquierda más radical”.

Respecto a su rol en el comando de la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, Schalper mencionó que se le “ha pedido que tenga un rol muy activo en el tema de seguridad. Hoy día soy presidente de la Subcomisión de Crimen Organizado y además me toca ser integrante de la Comisión de Seguridad”.

En ese sentido, aseguró que Matthei "es la persona que es capaz de concitar la transversalidad necesaria, no solo para ganar la elección. El Chile que viene va a ser un Chile difícil, convulsionado, y en eso a los chilenos tenemos que hablarles como adultos y hacerles la pregunta de si vamos a seguir en la dinámica de polarización que nos quieren imprimir ciertos sectores o vamos a volver a la lógica de las mayorías sostenibles".

"El desafío de la derecha chilena es volver a hablarle a los chilenos como adultos y decirles que las cosas son difíciles, que hay que construir cosas que sean realmente viables financiera y socialmente. En todas estas discusiones complejas, ese tiene que ser nuestro predicamento: hacer propuestas sostenibles, que le hagan sentido a los chilenos, y que sea posible realizarlas", sentenció.

