Diputado Schalper expresa pesimismo ante tramitación de la reforma previsional: "Tengo un mal pronóstico"

El diputado de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, respondió a los dichos del Presidente Gabriel Boric, luego de que el mandatario arremetiera contra la oposición para alcanzar un acuerdo de pensiones.

“Es una lectura bastante curiosa porque lo que ha ocurrido en realidad, es que él, enfrentado el dilema de gobernar, se ha dado cuenta que las cosas que defendía cuando empezó su gobierno eran insostenibles desde el punto de vista de la evidencia”, dijo el legislador de oposición en radio Infinita.

Que él “hoy esté abierto a un formato en que predominantemente prevalezca el ahorro previsional, no es que haya cedido ante la oposición, lo hizo ante la evidencia, ante el argumento de los expertos y al sentido común que si no, no va a tener los votos”, agregó.

Con todo, el diputado Schalper expresó pesimismo en relación a la tramitación legislativa del proyecto de reforma previsional: “Tengo un mal pronóstico”, afirmó.

El legislador también fue consultado sobre la fallida compra de la casa de Salvador Allende, episodio que involucra a la ministra de Defensa, Maya Fernández y a la senadora socialista Isabel Allende.

“Lamento mucho el daño que le va hacer el gobierno del presidente Boric a la memoria del Presidente Allende y a la familia en particular”, respondió.

Agregó que “el gobierno por la torpeza e inoperancia han envuelto a la familia Allende en una cosa extremadamente grave (…) los ministros y parlamentarios están impedidos de celebrar contratos con el Estado”.

“Como es tan evidente lo que dice la Constitución, el Presidente Boric con la inoperancia de sus equipos jurídicos, ha puesto a la senadora y a la ministra Fernández en una situación muy complicada”, afirmó.

