Diputado Schalper y presidenciales de noviembre: "Me encantaría que llegáramos con un candidato único a primera vuelta"

El diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper, comentó sobre las próximas elecciones presidenciales y la posibilidad de realizar primarias al interior de la derecha.

En conversación con Tele13 Radio, Schalper abordó la división en la derecha respecto a llevar un candidato común a primarias y sostuvo que “algunos nos quieren mantener en este ciclo de inmovilismo y confrontación porque se retroalimentan de eso”.

“Mientras el país se mantenga polarizado, las cosas no avanzan y como no avanzan algunos se erigen como los grandes catones de resolver esas cosas, pero ellos mismos son los que provocan que no avancen”, añadió.

El parlamentario argumentó que “la única que puede ganar y evitar lo que en palabras de la vocera Etcheverry ella anhela ‘un gobierno de continuidad’ es Evelyn Matthei, el resto podrán ser expectativas de algunos, pero lo concreto es que Evelyn Matthei es la única que permite un cambio de rumbo en Chile”.

En cuanto a la figura de Michelle Bachelet como eventual candidata, sostuvo que “yo no le tengo miedo a ningún candidato oficialista. Yo a lo único que le tengo miedo es a la capacidad espectacular que tenemos en la derecha de dividirnos y que algunos crean que esto es carrera corrida”.

Sobre una eventual primaria, el diputado manifestó que le “encantaría que llegáramos con un candidato único a primera vuelta. Lo veo difícil porque tanto Kaiser como Kast encontraron una excusa para no asumir su responsabilidad histórica”.

“Yo creo que entre ellos va a empezar una disputa muy fuerte, respeto a quien supuestamente interpreta esas miradas más ortodoxas”, indicó.

Junto con ello, Schalper afirmó que “a diferencia de algunos de mi coalición creo que lo de Kaiser hay que tomárselo en serio, en el sentido de exigirle seriedad, él no puede ir por la vida mandándose frases grandes sin hacerse cargo de cómo eso se lleva a cabo, si él quiere ser candidato presidencial, él tiene el deber de explicarle al país cómo va a hacer las cosas que dice que va a hacer”.

PURANOTICIA