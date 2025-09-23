Diputado Schalper considera "absolutamente inoportuno" el respaldo de Presidente Boric a la eventual postulación de Bachelet a la ONU

En la antesala del discurso del Presidente Gabriel Boric ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el diputado Diego Schalper (RN) expresó una dura crítica al rol que ha asumido el mandatario en materia internacional. “Está más dedicado a hablarle a su grupo que a hablarle a las prioridades del país”, afirmó.

En diálogo con Radio Duna, el parlamentario también se refirió a la eventual postulación de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, señalando que sería un gesto inoportuno por parte del Ejecutivo: “Yo creo que es total y absolutamente inoportuno que el Presidente haga una cosa así. Es inoportuno porque él sabe perfectamente que no le va a corresponder a su mandato el discernir eventuales apoyos a una candidatura como esa”, agregó.

Schalper advirtió que espera que Boric no utilice su intervención en la ONU para generar controversias: “Yo espero que el presidente en la Asamblea de Naciones Unidas no haga noticia, ni por proponer nominaciones, ni por entrar en conflicto con países extranjeros, ni por hacer gestos de compadrazgo respecto a la izquierda latinoamericana, que son las tres cosas que probablemente va a hacer, para mí pesar”.

Respecto a los comentarios del mandatario chileno sobre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el diputado cuestionó el tono y el momento: “Podrá no gustarle al presidente de Estados Unidos, cuando deje de ser presidente de Chile que dé todas las entrevistas que quiera. Pero en cuanto es Presidente de Chile, que él esté dedicado a dar entrevistas para referirse críticamente a un aliado estratégico de Chile en este momento geopolítico, es de una irresponsabilidad y una falta de sentido de interés de Chile impresionante”.

En su diagnóstico sobre la política exterior del actual gobierno, Schalper sostuvo que: “Cuando uno ha visto en acción al presidente Boric en las faenas de Estado, más bien ha estado llevando agua a su molino, asumiendo posicionamientos que interesan a su sector político, y por lo tanto yo tengo la impresión que la izquierda chilena en materia de relaciones exteriores ha ido trastocando la manera en cómo enfrentábamos esto”.

Finalmente, sobre la eventual candidatura de Bachelet, el diputado llamó a no anticipar definiciones: “Yo tengo claro que la agenda política de la expresidenta Bachelet en Naciones Unidas no es precisamente la agenda política que yo querría, y por lo tanto esa es la discusión que habrá que tener si eventualmente ella decide ser candidata, pero eso será un problema para un año más”.

“Esperemos un poquito, si aquí uno no se juega por personas, se juega por proyectos, se juega por conjuntos de ideas. Y hasta aquí esa discusión no la hemos tenido, y por lo tanto, calma, calma, porque algunos están preocupados de la serie Netflix del 2026 y todavía no termina la del 2025”, finalizó el diputado.

