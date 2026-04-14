Diputado Schalper aseguró que el proyecto de Reconstrucción Nacional se ha ido "acotando" tras negociaciones con el Gobierno

Tras una serie de conversaciones con el Ejecutivo, la bancada de Renovación Nacional confirmó su respaldo al plan de Reconstrucción Nacional que será presentado por el Gobierno, destacando que la propuesta fue ajustada en su alcance inicial.

El jefe de bancada de RN en la Cámara de Diputados, Diego Schalper, explicó que la decisión se tomó luego de reuniones con autoridades de gobierno, donde —según indicó— existió disposición para incorporar planteamientos del sector.

En ese contexto, el parlamentario sostuvo que "hemos sido la primera bancada oficialista en acordar apoyar al Presidente Kast en el proyecto de reconstrucción y apoyarlo en términos tales, de que él pueda presentar el proyecto como un paquete unitario, que se pueda discutir, idealmente, en una comisión".

Schalper detalló que, tras los encuentros con los ministros del Interior, Hacienda y la Secretaría General de la Presidencia, el contenido de la iniciativa se modificó, señalando que "podemos decir con mucha satisfacción que hemos encontrado mucha recepción y que, por lo tanto, el proyecto se ha ido acotando".

De acuerdo con lo planteado, uno de los principales cambios apunta a reducir el número de medidas originalmente consideradas, las que superaban las 40. Si bien evitó precisar cuáles fueron excluidas, afirmó que el foco estará puesto en la reactivación económica y el desarrollo social.

"En nuestra opinión, ese proyecto acotado, que pone el foco en reactivación económica y en el desarrollo social de las personas, debiéramos impulsarlo de la manera más pronta posible", agregó.

El respaldo de RN se produce luego de diferencias internas respecto a la forma de tramitar la iniciativa, las que incluían la opción de dividir el proyecto. Sin embargo, el legislador desdramatizó estos planteamientos y aseguró que el apoyo se consolidó tras el diálogo con el Ejecutivo.

En materia política, Schalper también cuestionó a sectores de la oposición, acusando que existiría una postura de rechazo anticipado al proyecto, aunque recalcó que el Gobierno mantiene apertura para realizar ajustes durante su tramitación.

Finalmente, el diputado señaló que el objetivo será avanzar en acuerdos que permitan la aprobación de la iniciativa, indicando que "lo que vamos a hacer es presentar un proyecto y desde ahí empezar un diálogo sincero con aquellos que quieren dialogar y construir un proyecto que alcance los votos necesarios para ser aprobado".

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