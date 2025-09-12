Diputado Schalper afirma que "mucha gente de izquierda" ya asume que no ganará la elección de noviembre

El diputado de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, se refirió al primer debate presidencial televisado y comentó sobre el escenario actual de cara a las próximas elecciones.

En conversación con rado Pauta, el parlamentario señaló que la campaña “está recién comenzando” y que las encuestas reflejan, por ahora, al votante más politizado.

Asimismo, dijo que “mucha gente de la izquierda se está haciendo la idea de que no va a ganar la próxima elección. Entonces la pregunta empieza a ser quién va a comandar la oposición”.

“¿Por qué Lautaro Carmona sale diciendo lo que sale? No lo hace porque es un novato en la política. Lo hace porque ya se está dando cuenta que la disputa en la izquierda es quién va a comandar la oposición al próximo Gobierno”, indicó.

Respecto a la candidata Eveleyn Matthei, el legislador afirmó que durante el primer debate “logró generar un discurso proactivo y propositivo en pos de la cooperación y la unidad”.

Schalper aseguró que "el gran contendor de Evelyn Matthei es la polarización” y que, en ese escenario, la gobernabilidad, equipos, programas y votos en el Congreso, vale más que la mera fuerza del cambio.

Por otro lado, el diputado no descartó “una segunda vuelta entre dos oposiciones. Y lo digo con mucha responsabilidad, porque lo que estoy observando es que mucha gente de izquierda ya se está haciendo la idea de que no va a ganar la próxima elección”.

