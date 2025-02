Diputado Sauerbaum emplaza a ministro Marcel a no "arriesgar su prestigio por proteger" a Martínez en la Dipres

El diputado Frank Sauerbaum pidió acciones tras los errores en los cálculos de la Dirección de Presupuestos (Dipres) respecto a la meta fiscal del Gobierno.

En concreto, el Ejecutivo había proyectado un déficit fiscal del 1,9% del PIB para 2024, pero la cifra fue un punto porcentual superior.

En conversación con Emol TV, el legislador apuntó contra la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, señalando que "alguien tiene que responder en materia de la Dipres por estos cálculos equivocados, porque son una señal de desconfianza tremenda que se instala en los mercados y en los agentes económicos".

Asimismo, dijo que “uno esperaría que el Gobierno diera una señal y dejara de proteger a los suyos, es bien vergonzoso lo que pasa, porque son amigos, porque son cercanos”.

“Yo no digo que sea ella (Martínez) específicamente, pero el equipo que la acompaña sencillamente no está haciendo bien el trabajo y el ministro Marcel no puede arriesgar su prestigio por tratar de protegerla”, aseveró.

Y añadió que el titular de Hacienda “comete un error, yo creo que es mejor que ponerse colorado una sola vez y tratar de recuperar la confianza y la certidumbre".

El parlamentario afirmó que los cálculos de la Dipres “han tenido errores permanentes que nosotros venimos advirtiendo desde el segundo informe del Consejo Fiscal Autónomo en junio del año pasado”.

“El Gobierno quiso desconocer hechos tan evidentes como que los ingresos no iban a ser los que se habían proyectado. Para tener los ingresos que el Gobierno dijo que había que tener debiéramos aumentar, ahora ya, el 12,5% de los ingresos totales para que se cumpla la meta del Gobierno, cosa que ya no sucedió”, indicó.

Además, aseguró que “cuando uno le hacía la advertencia al Gobierno, el Gobierno actuó con mucha prepotencia para desconocer lo que era ya evidente”.

