Diputado Santana presunta denuncia en Fiscalía y pide indagar redes de bots y eventual financiamiento electoral

El diputado Juan Santana (PS) presentó una denuncia ante el Ministerio Público para que se investigue la eventual comisión de delitos informáticos relacionados con la operación de redes de bots y su posible vínculo con actividades desarrolladas en Chile.

La acción surge luego que se conocieran antecedentes sobre una denominada “granja de bots” en Bolivia y las interrogantes respecto de una eventual vinculación con el consultor argentino Fernando Cerimedo y su actividad en campañas políticas.

Previamente, Santana solicitó al Servicio Electoral (Servel) esclarecer si empresas vinculadas a Cerimedo recibieron pagos o prestaron servicios en campañas electorales desarrolladas en Chile, y determinar si existen registros de eventuales operaciones asociadas a este tipo de estrategias digitales.

"Fernando Cerimedo, consultor argentino quien está siendo acusado de un intento de asesinato contra su expareja en Bolivia, es un peligro para la democracia en nuestra región. Él participó y tuvo un cuestionado protagonismo en las elecciones presidenciales de Brasil cuando instaló la tesis del fraude electoral en las elecciones presidenciales de ese país", indicó el parlamentario.

Asimismo, señaló que Cerimedo "tuvo cuestionadas participaciones en los procesos electorales de Bolivia, de Argentina, incluso en el proceso constituyente de nuestro país, en donde, entre otras cosas, el comando por el rechazo de ese entonces lo contrató para realizar una encuesta que posteriormente fue publicada en un diario de circulación nacional, y en donde se entregaban cifras bastante disímiles con lo que finalmente entregó como resultado ese proceso electoral".

"Hay, en ese comando, una participación recién conocida de 3 funcionarios del actual gobierno de José Antonio Kast. Entre ellos, Alejandro Irarrázabal, jefe de asesores del 2º piso, y también de Felipe Costabal, jefe de la SECOM, en el Ministerio de Secretaría General de Gobierno", acusó el legislador.

Junto con ello, manifestó que "esto no lo decimos nosotros, esto lo dice Agustín Romo, jefe de la campaña digital de Milei y actual diputado de Argentina. No lo decimos desde la oposición, lo dice su propio sector, de que hubo eventualmente participación del señor en cuestión en la campaña presidencial de José Antonio Kast".

“La novedad de esta denuncia es que estamos incorporando dos delitos del Código Penal, particularmente amenazas por la situación que afectó a una compatriota chilena y asociación ilegítima. Además, hemos señalado una eventual infracción a la ley por la publicación de sus datos personales. Estas mismas cuentas fueron utilizadas durante la campaña de José Antonio Kast, entre otras cosas, para cuestionar la salud de la entonces candidata presidencial Evelyn Matthei”, mencionó.

Finalmente el diputado dijo que están "a la espera de la respuesta del Servel para conocer los gastos de campaña del actual Presidente y determinar si existió algún vínculo con estas estrategias. Lo que buscamos es que la justicia investigue estos antecedentes y evitar que este tipo de prácticas siga distorsionando los procesos electorales y nuestra democracia".

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