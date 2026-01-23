Diputado Sáez dice que exclusión del FA y del PC de cónclave citado por el PS se debe a estrategia de "partidos en declive"

El jefe de bancada del Frente Amplio, Jaime Sáez, llamó al Socialismo Democrático a mantener la unidad y aseguró que su reunión aparte con la Democracia Cristiana es una estrategia común de “partidos que están en declive”.

"Estamos hablando de partidos que han venido en un declive en cuanto a su representación popular, por su representación social, en cuanto a su fuerza propia, son partidos que, al contrario del Frente Amplio, que ha avanzado en unidad, se han ido dividiendo en el caso de la DC y que han sido muy dramáticos en la última década", aseguró en entrevista con radio Pauta.

Para el diputado, la apuesta de esos partidos por reunirse entre afines responde a una lógica defensiva. “Necesitan unirse para tener más fuerza, porque de lo contrario caen en cierta irrelevancia por número”, afirmó con una relativización de la carga política de los encuentros sin el Frente Amplio ni el PC.

Pese al diagnóstico crítico, Sáez afirmó que la discusión no tendrá un efecto en el largo plazo y descartó un quiebre estructural en la centroizquierda. “A la larga vamos a terminar en unidad igual”, señaló.

“Si aspiran a ser gobierno con algún liderazgo (…), necesitan del PC y necesitan del Frente Amplio (…) y nosotros también los necesitamos a ellos”, complementó.

El parlamentario insistió en que el problema de fondo ha sido la construcción de alianzas solo para gobernar, sin un proyecto previo común. “Esa relación fue cuajando en el ejercicio del poder y, naturalmente, cuando se deja el poder, se resquebraja”, explicó.

Sáez, además, defendió la necesidad de una oposición única durante el gobierno de José Antonio Kast, a raíz de los planteamientos de Paulina Vodanovic (PS) y Jaime Quintana (PPD) sobre la existencia de dos oposiciones. Pero relativizó la división: señaló que “la o las oposiciones” deberán preocuparse del desempeño de las futuras autoridades “más que de estar recriminándose entre sí”.

Finalmente, planteó que el desafío no es solo la coordinación opositora, sino definir un proyecto de largo plazo. “Si no tenemos claridad sobre qué queremos hacer como país, todo se complica más”, concluyó, advirtiendo que sin esa base no hay gobernabilidad posible.

