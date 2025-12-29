Diputado Romero pide la renuncia de embajadora de Chile en Nueva Zelanda por dichos sobre autodeterminación de Rapa Nui

El diputado Agustín Romero (Partido Republicano) abordó la polémica tras la propuesta de autodeterminación para Rapa Nui planteada por la embajadora de Chile en Nueva Zelandia, Manahi Pakarati.

En conversación con Duna, el parlamentario afirmó que la representante del país en Nueva Zelanda “debería renunciar”, ya que “los términos que ella plantea no están dentro de la política exterior”.

En esta línea, el legislador dijo que “no puede haber embajadores en el mundo dando su opinión más allá de lo que se establece en el marco general de la política exterior”.

"Yo le recomendaría que se devuelva a su isla y se dedique a ser activista, pero no embajadora de nuestro país”, señaló.

Por otro lado, Romero se refirió a la definición de la próxima presidencia de la Cámara de Diputados, asegurando que “hay una buena perspectiva de que podamos llegar a un acuerdo” y que “se está tratando de convencer a distintos diputados para llegar a una mayoría”.

En cuanto a una eventual presidencia de la diputada Pamela Jiles, el parlamentario sostuvo que tiene "una buena impresión. Es una diputada muy acuciosa con el reglamento de la Cámara” y que “no me parece que haya que descartarla”.

PURANOTICIA