Diputado Romero denuncia "uso torcido de las instituciones" ante masivo ingreso de indicaciones al plan de reconstrucción

Para verificar en terreno si se materializó la advertencia de un "tsunami" de 2.500 indicaciones a la iniciativa de reconstrucción, el titular de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Agustín Romero (Rep.), adelantó que se presentaría a primera hora de esta jornada en la sede legislativa. El límite de tiempo para ingresar las enmiendas expira este lunes a las 12:00 horas, dando paso al inicio de la votación en particular programada para el martes.

La concreción del ingreso de estas modificaciones fue ratificada por el autor de la estrategia, el diputado Jaime Araya (Ind. PPD), quien declinó especificar una cifra exacta durante esta jornada. De acuerdo con lo consignado por El Mercurio, el legislador dedicó tiempo a afinar los textos junto a su equipo. Todo esto ocurre en un clima de alta tensión, ya que este pasado domingo el parlamentario Araya denunció amenazas de muerte a raíz de su iniciativa.

Abordando esta maniobra legislativa en declaraciones al mismo diario, el diputado Romero lanzó duras críticas: "claramente, el objetivo es dilatar y que no haya democracia. Cuando no hay voto, no hay democracia. El uso torcido de las instituciones genera precedentes". Si bien hasta la jornada previa no había claridad sobre el número de indicaciones ingresadas, es un hecho que el plazo no se extenderá, debido a que el proyecto está con urgencia del Ejecutivo.

En el marco del debate de las enmiendas, ha cobrado especial relevancia la propuesta del PDG, denominada "Plan Alivio Clase Media". Esta exigencia condiciona el apoyo del partido a que se incorpore la devolución del IVA de los medicamentos y pañales, además de la mantención de la actual tasa del 12,5% de impuestos de categoría, de manera permanente y no sólo transitoria, para las pymes.

APROBADA IDEA DE LEGISLAR

Con un resultado de 8 votos a favor, 4 en contra y una abstención, la Comisión de Hacienda de la Cámara aprobó la idea de legislar por el proyecto de reconstrucción nacional el jueves pasado. Tras la votación, se fijó como plazo para presentar indicaciones el lunes 11, de modo de comenzar la votación en particular del proyecto de reconstrucción nacional el martes 12 de mayo. Luego, la iniciativa pasará a las comisiones de Trabajo y de Medio Ambiente.

La balanza se inclinó a favor gracias a que se impuso la mayoría de los parlamentarios del oficialismo, incluyendo al presidente de la comisión, Agustín Romero (Republicano). Por la vereda contraria, votaron en contra los cuatro diputados de oposición, mientras que el voto de abstención fue de la diputada Zandra Parisi (PDG).

Junto con Romero, entregaron su voto afirmativo Jaime Coloma (UDI), Eduardo Durán (RN), Pier Karlezi (PNL), Felipe Ross (Republicanos), Flor Weisse (UDI), José Carlos Meza (Republicanos) y Diego Schalper (RN).

En general, quienes visaron la iniciativa resaltaron la importancia de retomar la ruta del crecimiento y, por esa vía, la creación de empleo. Así, valoraron la posibilidad de dar certezas a la inversión, por medio de reglas tributarias claras y competitivas. "Sin reglas claras no puede haber inversión. Sin inversión no hay crecimiento ni empleo y sin estos no hay recaudación", planteó Meza.

También resaltaron que, si bien el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) presentó observaciones a la propuesta, igualmente este organismo valoró el componente de crecimiento y de ajuste del gasto fiscal. Además, consideraron que los riesgos pueden ser enfrentados y que la inacción sería un elemento más negativo para el país, que ahondaría en el estancamiento de la economía.

Reforzando esta postura, Karlezi enfatizó: "Hay espacios de mejora, pero negarse a legislar es cerrar la puerta a que Chile tenga un mejor futuro". Una mirada complementaria aportó Schalper, quien apoyó señalando que "Votar a favor en general es entender que hay un marco general que hay que apoyar y, luego, hacer las correcciones necesarias para que esto salga bien".

En contra lo hicieron Jorge Brito (FA), Carlos Bianchi (IND-PPD), Priscilla Castillo (DC) y Boris Barrera (PC).

Expresando su molestia por el proceso, Bianchi enfatizó: "Nos han decretado que tenemos que votar sí o sí, pese a todas las recomendaciones en contra, con ninguna apertura, porque la mesa técnica no recogió nada", visión que compartió Priscilla Castillo. "El crecimiento sin equidad no se traduce en desarrollo inclusivo", agregó la parlamentaria en su argumento en contra del proyecto.

Por su parte, Jorge Brito pidió no actuar con sesgos ideológicos y no dejar caer al país a un "abismo fiscal". Criticó particularmente que se vinculara en un solo proyecto una reforma tributaria con un plan de reconstrucción para las emergencias ocurridas en el país. En tal plano, instó a presentar en forma separada dicha materia, asegurando su rápida y total aprobación en el Congreso Nacional de forma transversal.

Zandra Parisi lamentó el nivel de desavenencia política y confirmó que, desde el PDG, se han cuestionado mucho si siguen apoyando esta política. En particular, lamentó que la propuesta deja de lado a la gente de clase media, a los niños y a los adultos mayores. "Quiero a mi Chile y el PDG no va a dejar de defender a todos los chilenos. Me abstengo", sentenció.

CONTENIDO DEL PROYECTO

El objetivo central del plan de reconstrucción nacional es llegar año 2030 con una tasa de desempleo a 6,5%, que la economía crezca alrededor del 4% anual, y que las cuentas fiscales estén en equilibrio estructural.

A través de 40 medidas, el Gobierno busca recuperar el crecimiento, mejorar los sueldos y brindar seguridad social a todas las familias chilenas. Este plan de reconstrucción considera los siguientes grandes ejes:

Alivio tributario: Reducción del Impuesto de Primera Categoría del 27% al 23% y beneficios para Pymes con el fin de promover el empleo.

Reducción del Impuesto de Primera Categoría del 27% al 23% y beneficios para Pymes con el fin de promover el empleo. Fondo de Emergencia: Ampliación de recursos para la reconstrucción en las regiones de Ñuble y Biobío.

Ampliación de recursos para la reconstrucción en las regiones de Ñuble y Biobío. Vivienda y personas mayores: Exención de IVA en compras inmobiliarias y eliminación de contribuciones para las personas mayores.

Exención de IVA en compras inmobiliarias y eliminación de contribuciones para las personas mayores. Certeza Jurídica: Agilización de permisos sectoriales y protección a la inversión.

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