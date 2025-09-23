Diputado republicano José Carlos Meza sobre Eduardo Artés tras sus dichos contra Kast: "¿A quién representa?"

El diputado republicano José Carlos Meza minimizó los dichos de Eduardo Artés, quien aseguró que la calle no dejará gobernar a José Antonio Kast si llega a La Moneda, dejando ver que la influencia del candidato de la izquierda independiente es mínima.

En entrevista con radio Agricultura, el parlamentario republicano dijo que dichas declaraciones “hay que analizarlas de quién vienen” y agregó: “Yo al profesor Eduardo Artés lo conozco personalmente hace varios años, fuimos panelistas en algunos programas de radio”.

Y luego señaló: “Las ideas que él representa son ideas que están en el margen de error de las elecciones. O sea, es cosa de ver los resultados del profesor Artés en las últimas elecciones. Yo le diría que hay concejales que tienen más votos que Eduardo Artés”.

En esa misma línea, Meza puso en duda la representatividad de las palabras del aspirante independiente a La Moneda: “Cuando él dice ‘no los vamos a dejar’, ¿a quién representa?”, se preguntó.

El legislador agregó que “evidentemente sí hay que tomar en cuenta que hay una pulsión violentista aún en ciertos sectores que nosotros hemos denominado octubristas. Esa pulsión violentista existe”.

“Pero los chilenos yo creo que hace rato se cansaron de ese tipo de acción política y hoy día lo que esperan es un gobierno que hoy día pareciera ser que sería el de José Antonio Kast lo que la ciudadanía estaría eligiendo, sobre todo las encuestas de segunda vuelta así lo demuestran, que aplique una mano dura en contra de todo”, finalizó.

