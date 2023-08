Diputado Raúl Soto justifica voto contra ministro Jackson: "Es necesario cambiar el rumbo y tomar decisiones drásticas"

El diputado Raúl Soto (PPD) fue uno de los oficialistas que votó a favor del proyecto de acuerdo para que el Presidente Gabriel Boric considere pedir la renuncia al ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson.



Soto en conversación con radio Cooperativa dio a conocer los motivos que lo llevaron a tomar dicha decisión y aseguró que es por un acto de lealtad.



"Creo que es un acto de lealtad tratar de decirle al Gobierno que, cuando las cosas se están haciendo mal, es necesario cambiar el rumbo y tomar decisiones drásticas, y es evidente que ha llegado el momento de hacerlo", expresó Soto a la emisora.



Soto complementó su decisión aludiendo que "no compartiendo las imputaciones irresponsables que ha hecho la derecha desde el punto de vista delictivo, penal o administrativo, creo que ha faltado una conversación respecto de los efectos políticos de esta crisis, porque para poder salir de ella, es necesario reconocer que estamos en una crisis profunda que está afectando a nuestro Gobierno".



Dado que se investigan irregularidades en traspasos desde las carteras de Desarrollo Social, Vivienda y Culturas, apuntó que "desde la perspectiva política, creo que las decisiones no han sido suficientes, porque se ha cortado el hilo por lo más delgado y solamente han asumido responsabilidades subsecretarios y seremis, y en los ministerios nos seguimos haciendo los lesos".



El parlamentario también realizó una crítica al entorno que rodea al Presidente Boric y manifestó que "lo mejor para ser leal no es ser condescendiente y obsecuente con el Gobierno, porque me da la impresión de que el Presidente Boric está a veces rodeado de aduladores que le dicen que sí a todo, pero que son incapaces de decirle que no o que algo se está haciendo mal, y yo no soy de aquellos".



Pese a ello, el diputado Soto aseguró que "yo no siento vergüenza de apoyar a este gobierno, yo estoy orgulloso de apoyar, a pesar de que creo que no lo está haciendo bien y que lo podría hacer mucho mejor".



"El Gobierno, especialmente el Presidente tiene que evaluar permanentemente y poner en la balanza, cuál es el liderazgo del Gobierno, cuáles ministros están siendo un aporte a los objetivos del Gobierno para ganar credibilidad, para ganar confianza, sacar la agenda adelante y cuál están siendo más un problema, un escollo y en función de eso tomar determinaciones. Lo que no puede ocurrir cuando hay una crisis de estas proporciones, es que el desangramiento siga goteo por goteo todos los días", finalizó.

