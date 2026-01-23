Diputado Ramírez defiende gabinete de Kast y abre puerta a incorporar al PNL

En medio de los cuestionamientos por la conformación del gabinete del presidente electo José Antonio Kast, el diputado y timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, salió a defender el diseño del equipo y descartó que haya existido desinformación en torno a su anuncio.

En conversación con CNN Prime, Ramírez explicó que la estructura del gabinete responde a una estrategia orientada a ampliar apoyos políticos en el Congreso, considerando que la próxima administración no contará con mayoría parlamentaria.

En ese contexto, reconoció que “echo de menos la presencia del Partido Nacional Libertario (PNL)” en el gabinete, aunque aseguró que las conversaciones con esa colectividad siguen abiertas. “Las conversaciones no terminan hasta que terminan. No doy por cerrada la puerta de que se integren en Subsecretarias o Delegaciones Presidenciales”, afirmó.

El dirigente gremialista sostuvo que el objetivo del gabinete es conformar “un esfuerzo por reunir un abanico lo más amplio posible” de fuerzas políticas, con el fin de asegurar gobernabilidad y facilitar la aprobación de iniciativas legislativas. En esa línea, expresó su expectativa de que el diálogo con el PNL pueda prosperar. “El espacio está abierto para todos los que quieran aportar”, señaló, agregando que “ojalá las conversaciones con el PNL llegue a buen puerto”.

Respecto al proceso de designación de subsecretarios, Ramírez rechazó que exista un reparto de cargos entre partidos políticos. “No veo a Kast imponiendo nombre de subsecretarios, pero tampoco lo veo desentendiéndose del nombramiento (…) aquí no habrá cuoteo político”, aseguró.

Consultado por el estilo comunicacional de algunas futuras autoridades, el diputado se refirió al próximo ministro de Agricultura, Jaime Campos, destacando su forma directa de expresarse, aunque subrayó la importancia de la prudencia en el ejercicio del cargo.

“Jaime Campos es una especie de placer culpable. Cuando lo oigo lo encuentro creativo y directo. Muchas veces ese tipo de declaraciones me atraen. Obviamente que los ministros tienen que ser prudentes y no pasarse de la raya, hasta ahora el ministro Campos no lo ha hecho”, puntualizó.

