Diputado Palma desmiente acusaciones de acoso laboral de exasesoras y evalúa acciones legales

Un grupo de exasesoras territoriales denunció al diputado Hernán Palma por acoso laboral, hostigamiento y la realización de tareas que -afirman- no correspondían a sus funciones durante la última campaña parlamentaria.

Los antecedentes fueron ingresados al Congreso bajo la Ley Karin.

Las denunciantes relataron que el parlamentario las habría presionado para participar en actividades de difusión electoral e, incluso, en una mudanza.

Tras la derrota electoral de Palma, añadieron, se instaló un ambiente “hostil”, marcado por la suspensión de talleres comunitarios y el término repentino de sus contratos. “Como extrabajadoras del Congreso, mantuvimos siempre respeto y lealtad hacia nuestro trabajo y el diputado. Sin embargo, el Sr. Palma ha buscado difamar y responsabilizarnos por una campaña electoral que no era parte de nuestro contrato”, señalaron.

En respuesta, Palma difundió una declaración pública en la que rechazó tajantemente las acusaciones, calificándolas de “falsas” y sin sustento. Aseguró que las labores encomendadas se ajustaron a la normativa vigente y que nunca se ordenaron acciones de carácter personal. Sobre el episodio de la mudanza, explicó que se trató de una donación de muebles cuyo traslado fue costeado por él y respaldado con comprobantes.

El diputado también aclaró que la suspensión de talleres obedeció al término contractual de la persona encargada, y no a una decisión para afectar a las comunidades. Respecto al cierre de contratos, indicó que uno concluyó por plazo fijo y los otros tres por mutuo acuerdo, con las indemnizaciones correspondientes, según consigna radio Biobío.

Agregó que una exfuncionaria condicionó la devolución de equipos institucionales -un computador y un teléfono- a realizar el trámite ante notaría, lo que obligó a gestiones adicionales con recursos humanos.

Finalmente, sostuvo que dos de las extrabajadoras mencionadas “no han firmado ni respaldado” la denuncia, lo que, a su juicio, demuestra que la versión pública no refleja todas las posturas.

Finalmente, el parlamentario reiteró su disposición a entregar antecedentes ante las instancias correspondientes y adelantó que evalúa acciones legales para resguardar su honra y la de su equipo.

PURANOTICIA