Diputado Oyarzo solicitó al gobierno que “ordene a todos los diputados oficialistas” para votar a favor de la ley de migraciones

El diputado independiente y presidente de la Comisión de Gobierno Interior, Rubén Oyarzo (IND) solicitó al gobierno que “ordene a todos los diputados oficialistas” para votar a favor de la ley miscelánea de migraciones.

“El día de mañana (martes) en la Sala se va a ver el proyecto de migraciones. Esto vuelve porque el gobierno le repuso la urgencia. Las señales erráticas que ha entregado el gobierno si es prioridad o no este tema”, comentó.

En esta línea, le pidió al Gobierno que “ordene a todos los diputados oficialistas porque mañana tiene que aprobarse una ley que es muy importante para nuestro país, porque pone mano dura a la migración ilegal y tipifica como delito, por ejemplo, el transporte ilegal de migrantes”.

“Esta ley es sumamente importante y necesitamos que se apruebe con amplia mayoría. Y por eso hago un llamado al Frente Amplio y al Partido Comunista, porque escuchamos por ahí la semana pasada que había diputados pataleando por esta ley, que se comprometan con el gobierno porque es un mensaje del Presidente Gabriel Boric. Que el gobierno ordene a sus diputados”, recalcó el parlamentario.

Oyarzo recalcó que se “necesita esta ley, es urgente, porque la migración ilegal es algo que no ha sido abordado como corresponde y, además, es prioritario para todos los chilenos y chilenas”.

“Es por eso que se tiene que aprobar esta ley y que no pasen sorpresas, eso esperamos todos, que no le quiten la urgencia, que no lo quieran votar, o que se alargue el debate en la Sala”, añadió.

Finalmente, insistió en que esperan que “mañana se vote y sea por una amplia mayoría. Y esperamos que el FA y el PC voten a favor”.

PURANOTICIA