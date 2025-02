Diputado Oyarzo: "Llama profundamente la atención que el FA intente hacer una mexicana"

El diputado Rubén Oyarzo (ind. ex-PDG) acusó al Frente Amplio de querer quedarse con el cupo de la presidencia de la Cámara de Diputados que, a su juicio, corresponde a algún parlamentario que perteneció al Partido de la Gente (PDG).

En entrevista con La Tercera, Oyarzo dijo que le “llama profundamente la atención que el Frente Amplio intente hacer una verdadera mexicana, porque la presidencia de la Cámara en ningún escenario les corresponde presidir a ellos”.

“Si bien hoy día ya no hay bancada del Partido de la Gente, seguimos existiendo los parlamentarios ex-PDG. Entonces, en ese sentido, nosotros seguimos insistiendo. Está la Karen (Medina), estoy yo. Y en la vicepresidencia de la mesa actual está Gaspar Rivas”, indicó.

En ese sentido, planteó que “el acuerdo hay que rehacerlo definitivamente. Sin embargo, a mí me llama mucho la atención que el Frente Amplio tenga esas expectativas sin conversar, sin dialogar, sin hablar”.

“Aquí los únicos que tienen derecho adquirido y pendiente de cumplir por parte de las fuerzas políticas del oficialismo, y que firmaron el acuerdo original por la conformación de la mesa, son los parlamentarios que en su minuto pertenecían a las bancadas del Partido de la Gente”, aseguró.

Respecto a las acusaciones del Frente Amplio, Oyarzo aseguró que “el periodo que le correspondía a la DC era el periodo que le correspondía al Partido de la Gente. Y después salieron con el Partido Comunista diciendo que a ellos les correspondía siendo que habían negociado para el Partido de la Gente”.

“Entonces, no me vengan a decir que no se ha cumplido, si ellos son los primeros en no cumplir el acuerdo, en faltar la palabra y en ni siquiera sentarse a negociar, porque ellos ni siquiera se sentaron a conversar”, complementó.

PURANOTICIA