Diputado Ojeda tras su desafuero: "Jamás en la vida he robado ni un solo peso"

El diputado Mauricio Ojeda habló por primera vez luego que la Corte Suprema ratificara por unanimidad la decisión de la Corte de Apelaciones de Temuco respecto a su desafuero.

“Los que me conocen saben perfectamente que jamás en la vida robaría ni un solo peso. Mucho menos que me pondría de acuerdo con alguien para defraudar al fisco, para quitarle la plata a la gente más pobre de nuestro país. Eso jamás lo haría, se me caería la cara de vergüenza”, dijo el parlamentario en un vídeo publicado en sus redes sociales.

En esta línea, Ojeda señaló que “voy a ir con la frente en alto. A todo lugar donde tenga que recurrir para limpiar mi nombre y demostrar mi completa y absoluta inocencia. Aquí hay mentiras, información descontextualizada, hay maldad. Y no es posible que eso triunfe por sobre el bien”.

El legislador afirmó que “en los procesos más complejos y más duros, en los desiertos más grandes que nosotros atravesamos como seres humanos es donde se conocen más espaldas, pero también es donde se aprende a conocer a la gente de verdad, a los que están ahí y a los que terminan por creer finalmente”.

Además, agradeció las muestras de cariño y recalcó que se va “a defender con todo para demostrar mi completa y absoluta inocencia. De eso pueden estar seguro. Es más, les puedo jurar por mis hijos que jamás en la vida he robado ni un solo peso, ni me he puesto de acuerdo con nadie para defraudar al Fisco”.

Junto con esto, en la publicación del vídeo escribió que demostrará “con humildad, pero con la frente en alto, que jamás robaría ni un peso”.

El parlamentario se encuentra siendo investigado por la arista Manicure del caso Convenios, donde se investigan dos convenios por $730 millones desviados. Según los antecedentes de Fiscalía, Ojeda habría sido el encargado de contactar a las fundaciones encabezadas por Rinete Ortiz con Juan Pablo Leonelli Lepín, exjefe de gabinete del gobernador de La Araucanía, Luciano Rivas.

