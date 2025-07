Diputado Naranjo se incorpora a la bancada DC y reafirma interés de ser senador por El Maule

Después de su salida de la bancada del Partido Socialista (PS), el diputado Jaime Naranjo encontró nuevo espacio político en la Democracia Cristiana.

La decisión de incorporarlo se da en medio de movimientos internos que cruzan candidaturas y alianzas, especialmente en la región del Maule.

Desde el Congreso, el jefe de bancada DC, Héctor Barría, confirmó la adhesión de Naranjo y no descartó respaldar su candidatura. “Tiene méritos, y será el diálogo entre fuerzas políticas el que defina los apoyos”, expresó.

El legislador también destacó que la ciudadanía juega un rol clave: “Son los vecinos del Maule quienes ubican a Naranjo como favorito, según diversos estudios de opinión”. Al mismo tiempo, valoró el crecimiento de la bancada demócrata cristiana, resaltando la llegada de nuevos integrantes.

Por su parte, Naranjo manifestó gratitud por la acogida que ha sentido por parte de la DC.

“Estoy volviendo curiosamente a donde empecé. Para mí es motivo de mucho orgullo y satisfacción. Agradezco la generosidad política de ellos de acogerme, y de hacerme parte de su bancada”, sostuvo.

Además, reafirmó su intención de ser senador por la región del Maule, confirmando, así, que seguirá juntando firmas para ser candidato, pero sin la intención de “entorpecer las negociaciones oficialistas”.

“No quiero poner en entredicho o cuestionamiento a algún partido político, y si se da -y yo espero que se pueda dar-, que vaya por la lista oficialista en un término unitario amplio, sin vetos, sin restricciones“, explicó.

“Si no se da aquello, iré como candidato independiente y probablemente muchos partidos políticos me van a respaldar a mí como candidato independiente, y quizás no a la lista oficialista”, sostuvo.

Cabe recordar que el congresista inició su trayectoria política en 1985, en la Izquierda Cristiana (IC), donde fue nombrado director del “Departamento de Laicos”.

Posteriormente, con el retorno de la democracia, en 1991, Jaime Naranjo se integró al Partido Socialista y al año siguiente fue parte de su Comité Central, en simultáneo a su labor como diputado entre 1990 y 1994 por el distrito 39 de la región del Maule, que comprendía las comunas de Colbún, Linares, San Javier, Villa Alegre y Yerbas Buenas.

PURANOTICIA