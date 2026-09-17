Diputado Mulet se reunirá con ministro del Trabajo por Sala Cuna Universal y advierte sobre costos para empleadores

El diputado Jaime Mulet (Federación Regionalista Verde Social) confirmó que se reunirá en los próximos días con el ministro del Trabajo, Tomás Rau, para abordar el proyecto de Sala Cuna Universal, iniciativa respecto de la cual planteó la necesidad de avanzar con cautela para evitar una mayor carga sobre los empleadores y eventuales efectos en el empleo.

El proyecto fue despachado por el Senado, sin incorporar el financiamiento con cargo al Seguro de Cesantía, y continuará ahora su segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Al respecto, Mulet señaló que “efectivamente me voy a reunir, dentro de los próximos días con el ministro del Trabajo, quien me pidió una reunión y acepté”. En la instancia, explicó, realizarán un trabajo prelegislativo en torno a la iniciativa.

El parlamentario valoró el objetivo de universalizar el beneficio, aunque manifestó reparos respecto de su financiamiento y del impacto que las nuevas obligaciones laborales podrían tener sobre los empleadores y el mercado del trabajo.

“Me parece importante conversar sobre este tema. Obviamente todos queremos que se financie y que la sala cuna sea universal, pero debemos tener mucho cuidado con seguir cargando el costo de las relaciones laborales al empleador”, afirmó el diputado regionalista.

En esa línea, Mulet sostuvo que las empresas ya enfrentan mayores costos asociados a reformas recientes, por lo que advirtió que nuevas obligaciones podrían incidir en sus decisiones de contratación.

“Ya con las 40 Horas y con la reforma previsional hay una carga que muchos empleadores están sintiendo muy pesada”, indicó.

Asimismo, explicó que “en el fondo, les estamos incitando a que recurran a reemplazar trabajadores de cualquier forma. Eso es muy complejo. Hay casi un millón de personas que están buscando trabajo”.

La iniciativa aprobada por el Senado contempla la creación de un Fondo de Sala Cuna y la ampliación del acceso al beneficio a trabajadoras, trabajadores e independientes. Durante su votación, se rechazó que parte de su financiamiento proviniera del Seguro de Cesantía, mientras que se mantuvo un mecanismo de copago para los casos en que el fondo no alcance a cubrir el costo del servicio.

Finalmente, Mulet reiteró su disposición a avanzar en la tramitación del proyecto, aunque insistió en la importancia de actuar con prudencia: “hay que hacerlo con mucho cuidado”.

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