Diputado Mulet plantea una "mesa integrada" para definir la presidencia de la Cámara

El diputado Jaime Mulet (Federación Regionalista Verde Social) planteó la conformación de una mesa integrada por la futura oposición junto con lo que será el nuevo bloque de gobierno, con el fin de definir un acuerdo administrativo para la presidencia de la Cámara de Diputados.

“Hay que buscar fórmulas nuevas, y creo que es esta fórmula de una mesa integrada que se usó a principios de la recuperación de la democracia y funcionó bastante bien. Por eso es que lo traigo a colación, estoy dispuesto a que busquemos esas fórmulas, haciendo una contribución en la conformación de una mesa”, afirmó.

El parlamentario expuso que ninguno de los bloques obtuvo mayoría, la que se obtiene con 78 votos. Mientras toda la oposición tiene 64 votos, el PDG tiene 14 votos, y la derecha reunida tiene 76 votos.

“Puedes buscar una mayoría de 76 y buscar dos votos para dar con los 78. O entenderse el oficialismo con el PDG, que tienen una diferencia bastante profunda, para derrotar a lo que será el nuevo oficialismo. Creo que hay que buscar una fórmula integrada donde todos tengan un presidente, por ejemplo, en el primer periodo que sea de gobierno y en el segundo de oposición”, agregó.

Mulet dijo que “aquí hay que pensar en el país. La política está muy degradada, y los actores políticos son los que terminan desprestigiandola. En el periodo pasado hubo gente que por un voto se daba vuelta, se salía de la oposición y se metía al Gobierno con tal que lo metan en la vice o presidencia de la Cámara de Diputados”.

Asimismo, recalcó que es “oposición al gobierno de Kast, pero creo que hay que buscar una manera integrada de hacer política desde el Legislativo. El Senado lo ha usado más frecuentemente en los últimos años. Creo que se hace política en el buen sentido de la construcción de acuerdos, o de oposición con claridad”.

Finalmente, insistió en que ha “planteado también que ojalá también en la Mesa de la Cámara de Diputados haya un acuerdo y una mesa integrada como fue cuando se recuperó la democracia. Donde cada uno participe de acuerdo a su proporción y no se hagan ganadas cortas”.

“Hay que buscar algo más integrado, una nueva forma de hacer política, manteniendo cada uno sus posiciones, una forma de trabajo diferente y constructiva. Mi experiencia me lo dice”, sentenció.

PURANOTICIA