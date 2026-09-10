Diputado Mulet pide al embajador de EE.UU. respetar las reglas de la diplomacia: "Hay normas y tradiciones que cumplir"

El diputado Jaime Mulet (Federación Regionalista Verde Social) cuestionó el estilo del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, luego de sus declaraciones sobre ministros chilenos, la denominada “Doctrina Donroe” y sus dichos respecto de supuesta información de inteligencia estadounidense vinculada al estallido social, los que fue aclarado posteriomente por el diplomático.

Al respecto, el parlamentario señaló que “si el embajador Judd pretende establecer otra forma de diplomacia lo haga con mucho cuidado. Hay una Convención de Viena que regula las relaciones diplomáticas y consulares que suscribieron EE.UU. y Chile, entre otros muchos otros países, que aceptan y usan esas reglas”.

El parlamentario sostuvo que las relaciones entre Estados deben conducirse conforme a normas, prácticas y tradiciones diplomáticas que no pueden ser desconocidas. “Aquí hay normas y tradiciones que cumplir en las reglas de la diplomacia”, afirmó.

El legislador también advirtió que los gestos diplomáticos fuera de las formas tradicionales pueden generar tensiones mayores y recordó episodios históricos en que el incumplimiento de protocolos derivó en conflictos.

“Hay historias en esto también. Hubo embajadores ingleses que a principios del siglo XIX que no quisieron cumplir las normas que exigía el emperador chino de inclinarse y subordinarse cuando presentaban sus cartas credenciales, y eso terminó desatando incluso un conflicto muy largo como la guerra del opio. Gatillan situaciones graves cuando las cosas no se hacen de acuerdo a la tradición”, expuso.

Finalmente, el diputado Mulet afirmó que cualquier cambio en las reglas diplomáticas debe abordarse mediante diálogo y no a través de hechos consumados. “Si las quiere cambiar, que lo haga de la mejor manera posible, conversando, y viendo si es que se quieren cambiar las reglas de la diplomacia. Pero así como lo está haciendo, no me parece”, manifestó.

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