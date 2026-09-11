Diputado Mulet exige explicaciones al embajador de Chile en Argentina por llamar a hacer propia la causa de las islas Malvinas

El diputado Jaime Mulet (FREVS) cuestionó duramente las declaraciones del embajador de Chile en Argentina, Gonzalo Uriarte, quien planteó que los chilenos deberían hacer propia la importancia que tiene para Argentina su reclamación sobre las islas Malvinas.

El parlamentario sostuvo que el diplomático “se equivoca rotundamente” y pidió que sea citado por el canciller Francisco Pérez Mackenna para explicar sus dichos.

Uriarte realizó las declaraciones durante una exposición ante el Rotary Club de Buenos Aires, donde reafirmó el respaldo chileno a la reivindicación argentina sobre las Malvinas, señalando que "si los chilenos entendemos que para Argentina Malvinas es importante, hagámoslo propio”.

El diplomático vinculó ese planteamiento con la reciprocidad que Chile espera de Argentina respecto de su soberanía sobre la totalidad del Estrecho de Magallanes.

Para Mulet, sin embargo, el planteamiento del diplomático chileno desconoce la situación estratégica que enfrenta el país en la zona austral.

“El embajador Uriarte se equivoca rotundamente al señalar que si los chilenos entendemos que para Argentina las Malvinas es importante hagamos esa causa como propia”, afirmó.

A juicio del diputado, “es no entender la condición de Chile en la zona sur del continente sudamericano. Es no entender que reiteradas veces las autoridades argentinas, y ahora de nuevo, hacen declaraciones contrarias a los intereses permanentes de Chile en la zona sur, no sólo por el Estrecho de Magallanes y el Decreto 457 (de control compartido)”.

Mulet advirtió que las reiteradas controversias sobre esta materia no deben ser consideradas episodios aislados. “Esto revive cada vez que Argentina quiere colocar el tema y va, en el fondo, constituyendo indicios de pruebas para futuros arbitrajes o juicios”, señaló.

Asimismo, rechazó considerar la reivindicación argentina sobre las islas como una causa nacional, indicando que "decir que las Malvinas es una causa propia chilena, no. Es una causa argentina y tiene un problema con Inglaterra que tendrán que resolver pacíficamente entre ellos. Uno podrá solidarizar, pero Argentina tiene que ser muy clara con el Estrecho de Magallanes, la derogación del Decreto 457, y la verdad es que ni con eso es suficiente. Aquí falta más claridad y más firmeza”, sostuvo.

Finalmente, el diputado emplazó directamente al Ministerio de Relaciones Exteriores, enfatizando que "creo que el canciller debería llamar al embajador Uriarte a rendir cuentas, saber lo que está pasando y establecer personalmente su representación ante esta situación que me parece muy grave”.

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