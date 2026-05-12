Diputado Moreno y "tsunami" de indicaciones a la megarreforma: "A través de la democracia, estás tratando de vulnerar la misma democracia"

El diputado y jefe de bancada del Partido Republicano, Benjamín Moreno, comentó sobre el ingreso de cerca de 1.500 indicaciones al proyecto de Reconstrucción Nacional.

Durante una entrevista concedida a Tele13 Radio, el congresista abordó las gestiones que lidera Agustín Romero, quien se desempeña como presidente de la Comisión de Hacienda. Sobre este punto, detalló que su par "está viendo las opciones que hay dentro del reglamento para esto, porque yo creo que hay una cosa de fondo que es bien importante, es que tú no puedes tampoco permitir que el reglamento se use contrario al espíritu del reglamento, la ley se use contrario al espíritu de la ley".

Para ilustrar la magnitud de la situación, el representante republicano contrastó el volumen del texto original con las modificaciones propuestas. Así, argumentó que "cuando tú tienes 40 artículos en total y tú le pones 1.500 indicaciones, tú dices, 'oye, sabes que ya hay cosas que de verdad no tienen como sentido un sano debate democrático'".

Siguiendo esa misma línea argumentativa, el parlamentario enfatizó la necesidad de resguardar un "sano equilibrio entre un debate democrático, todo el derecho parlamentario que tenemos nosotros, y que puede tener una oposición, que en la comisión misma puede estar en minoría, pero que en la Cámara está en mayoría, puede tener de hacer sus indicaciones, plantear su modelo distinto, si eso es válido".

Asimismo, el legislador descartó buscar una uniformidad de pensamiento en el Congreso Nacional. Frente a las diferencias políticas, aclaró que "no estoy pidiendo que la oposición piense como pienso yo. Es más, yo siempre he dicho, nosotros creemos que no somos dueños de la verdad, no tenemos una superioridad moral distinta a la generación que nos antecedió, ni mucho menos".

Finalmente, concluyó su intervención advirtiendo sobre los riesgos de extremar las herramientas legislativas: "Este es nuestro proyecto, estos son los artículos que nosotros creemos correctos y, naturalmente, pueden hacer indicaciones. Pero cuando tú pasas a un extremo donde tú, a través de la democracia, estás tratando de vulnerar la misma democracia, yo creo que eso no es correcto".

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