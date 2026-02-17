Click acá para ir directamente al contenido
Diputado Moreno asegura que el futuro oficialismo cuenta con mayoría para integrar la mesa de la Cámara

El legislador del Partido Republicano adelantó que "estamos avanzando con gran disposición a llegar a un acuerdo mucho más amplio, un acuerdo distinto a los últimos periodos parlamentarios".

Martes 17 de febrero de 2026 18:35
El diputado Benjamín Moreno (Partido Republicano) aseguró que desde el futuro oficialismo cuentan con los votos para integrar la Mesa Directiva de la Cámara Baja.

El parlamentario señaló que "estamos avanzando con gran disposición a llegar a un acuerdo mucho más amplio, un acuerdo distinto a los últimos periodos parlamentarios donde siempre se llegaba a la mesa de la Cámara por una diferencia de dos, tres votos".

"Nosotros queremos tratar de hacer algo un poco más amplio y por eso también tenemos toda la disposición a entregar mayores espacios a otras fuerzas políticas, no solamente de gobierno, sino que también fuerzas políticas que quieran ser una oposición constructiva en este Gobierno", indicó.

En ese sentido, apuntó desde el Partido Socialista hasta la Democracia Cristiana, "donde estamos abiertos a llegar a un acuerdo de carácter administrativo que le permita entregar estabilidad a una Cámara Baja durante 4 años donde podamos tramitar distintos proyectos que requiere el país. Esa es la línea que estamos trabajando".

El legislador mencionó que a "partir de esta semana se vuelven a reactivar la gran mayoría de las conversaciones. Nosotros ya contamos hoy día con los votos para poder ganar la mesa, pero queremos hacer algo mucho más amplio pensando en que un gobierno de emergencia requiere un parlamento para Chile".

