Diputado Moreira se abstendrá en acusación contra ministro Jackson: "No porque cae mal una persona, lo tenemos que ejecutar"

El diputado UDI, Cristhian Moreira, reconoció este miércoles que no votará a favor de la acusación constitucional contra el ministro Giorgio Jackson, que será debatida este jueves en la sala de la Cámara.

Su colega Joaquín Lavín León lo declaró esta mañana, en la sesión de la comisión que revisó el libelo contra el titular de Desarrollo Social, recomendando a la sala abstenerse, por no encontrar que había infracciones a la Constitución y las Leyes en el actuar de Jackson.

"Yo soy bien hombrecito para mis cosas, a mí no me gusta el Gobierno, lo ha hecho mal. Me voy a abstener porque no soy partidario de que porque cae mal una persona, lo tengamos que ejecutar. Basta de eso, la comunidad quiere que nos unamos y junto a las autoridades de Gobierno, hagamos las cosas que necesita la gente, sobre todo la delincuencia, que está matando a los chilenos", afirmó Moreira.

Las declaraciones las dio luego de que su jefe de bancada, Jorge Alessandri declarara que Lavín era "uno de 23".

Lavín y Moreira se agregaron a los cerca de seis diputados de Renovación Nacional que también manifestaron dudas en las últimas horas, por lo cual no todo Chile Vamos votaría alineado este jueves.

PURANOTICIA