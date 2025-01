Diputado Mirosevic reconoce que "no están los votos en el Congreso para terminar con la AFP"

El diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, se refirió a lo que podría ser la discusión de la reforma previsional en la Cámara de Diputadas y Diputados.

En conversación con Pauta, el precandidato presidencial dijo estar “optimista, creo que vamos a tener los votos, sobre todo mirando la correlación de fuerzas que ayer votó en el Senado, si repitiéramos esto en la Cámara ya tendríamos una aprobación mayoritaria”.

En ese sentido, el parlamentario sostuvo que se trata de una reforma “que ha costado 15 años aprobar, no veo que sea fácil para algunos rechazarla”.

“Se trata finalmente de una reforma que entraría a pagar mejores pensiones, no en 20 años más, sino que en agosto de este año. Veo difícil que parlamentarios se atrevan a pegar un portazo a un aumento de las pensiones”, indicó.

Respecto a las críticas que apuntan a que la reforma se está realizando con mucha premura, el legislador manifestó que “son 15 años de discusión, nada de esto es muy nuevo ya que todo esto lo hemos discutido una y otra vez y se han buscado distintas fórmulas. Que no se haya llegado a acuerdo en tanto tiempo es bastante decidor de que esto es una reforma muy compleja”.

“Es un acuerdo que no deja contentos al 100% de un sector solamente. En alguna medida todos los sectores quedan en alguna parte insatisfechos y ceden”, añadió.

Mirosevic admitió que las expectativas que tenía era “la separación de la industria, quizás que un porcentaje mayor fuera a un fondo de ahorro colectivo, básicamente porque cuando uno habla de un sistema mixto uno se imagina un poquito más cargado también, porque igual quedó bastante desbalanceado hacia la capitalización individual”.

Además, reconoció que, pese a los deseos de algunos, “no están los votos en el Congreso para terminar con la AFP” y por esto “no se le puede pedir a este Gobierno que haga lo que no tiene, porque no depende de su voluntad”.

