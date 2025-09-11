Diputado Mirosevic por ley de eutanasia: "Congreso ha sido irrespetuoso con voluntad de mayoría"

El diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic se refirió a la ley de eutanasia, de la cual ha sido uno de sus principales impulsores, y aseguró que es una discusión que la sociedad chilena zanjó “hace mucho rato”.

“Esta vez contamos con todas las condiciones necesarias para aprobar una ley como esta. Hay una gran mayoría social. Según la última encuesta de hace dos semanas, el 83% de la sociedad chilena estaba de acuerdo con esta ley”, apuntó el diputado en entrevista con Radio Pauta.

Y agregó, “esta vez, contando con las urgencias del gobierno, es mucho más fácil avanzar. Creo que en el Senado tenemos una mayoría favorable a la ley y esto lo vamos a ver dentro de muy poco, eso espero, con una votación en sala que debiese ser favorable”.

Sobre los cuestionamientos a la premura que se le ha puesto al proyecto señaló que “llevamos 12 años de tramitación de esta ley, 12 años. Por lo tanto, nadie puede decir que esto es una discusión express. En todo caso, lo han dicho igual. O sea, aquí se han dicho cosas bastante increíbles, pero cuando me dicen que esto es una discusión express, yo les digo que llevamos 12 años tramitando la ley”.

Para Mirosevic el Congreso ha ignorado la clara voluntad de la ciudadanía: “Me cuesta encontrar una ley tan transversal, religiosa, política y socialmente, con 83 % o 85 % de aprobación. El Congreso ha sido muy irrespetuoso con la voluntad de la mayoría. La sociedad chilena ya zanjó esta discusión hace mucho rato”, añadió.

Mirosevic además apuntó que espera que este proyecto se convierta en ley antes de que termine este Gobierno. “Yo creo que la verdad es que esta es la única ventana de oportunidad que tenemos, o sea, yo les digo, si es que no tenemos hoy una votación sobre eutanasia, donde tenemos la mayoría, si no discutimos esto hoy, uno no sabe lo que va a pasar en el congreso de mañana, el congreso de mañana del próximo periodo puede ser un congreso mucho más conservador”.

PURANOTICIA