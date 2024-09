Diputado Mirosevic pide a la oposición "ser serios y a no buscar el empate" en acusaciones constitucionales por «Caso Audio»

El diputado del Partido Liberal (PL), Vlado Mirosevic, manifestó desconocer lo que hará la oposición respecto a las acusaciones constitucionales (AC) contra ministros de la Corte Suprema, sin embargo confirmó que “al menos nosotros vamos a presentar dos” en contra de Ángela Vivanco y Jean Pierre Matus.

En conversación con radio Infinita, el legislador oficialista afirmó que en el caso de la ministra “me parece que es bastante claro la utilización de su cargo para beneficiar a ciertas causas”.

Agregó que en el marco del «Caso Audio», “siempre fui cauto en decir que hay que esperar a tener los antecedentes”, ya que “una acusación constitucional es algo serio, y tiene que hacerse con la máxima rigurosidad”.

Puntualizó que “con los antecedentes que se conocen públicamente es evidente que el Congreso tiene que reaccionar, independiente de lo que haga la Corte, que uno esperaría que tome una acción de no permitir este tipo de prácticas en el Poder Judicial”.

En relación a la acusación en contra del ministro Matus, Mirosevic reconoció tener “más dudas” que con el caso de Vivanco, ya que “me parece que está a otro nivel de gravedad”, ya que en su caso “no se le conoce la mala utilización de su cargo para el beneficio de algunas de las partes”.

El diputado, además, hizo un llamado a no politizar las acusaciones constitucionales. “No me gusta la politización de las AC cuando se trata de otros poderes del Estado, y uno tan importante como el Poder Judicial. Me parece que la politización en exceso le hace mal a este caso”.

Agregó que ante la acusación constitucional en contra del ministro Sergio Muñoz, “cuando la oposición empieza a empatar poniendo otros nombres de los cuales los antecedentes que se tienen no tienen ninguna comparación, eso podría caer en el empate que no le hace bien ni al Congreso ni al Poder Judicial”.

En esa línea hizo un llamado a la oposición “a ser muy serio respecto a esto”. Aun así no descartó el respaldo a la AC contra Muñoz y señaló que “habrá que esperar cuáles son los antecedentes que la oposición presenta respecto a eso”.

Respecto al impulso de una reforma al sistema judicial, el congresista afirmó que “es evidente que hay una oportunidad para legislar sobre el caso, pero no puede ser a tontas y a locas. Creo que esto tiene que estar alojado en una propuesta del Gobierno, en esto tenemos que oposición y oficialismo concederle la autoridad al gobierno de turno”.

Proyecto de Eutanasia

El pasado 18 de septiembre, en el marco de la realización del Te Deum Ecuménico, el arzobispo de Santiago Fernando Chomalí se refirió al proyecto de aborto y eutanasia, catalogando a ambos como “actos de violencia”.

Al respecto, el legislador señaló que las declaraciones del arzobispo son “paradójicas”, argumentando que “el acto de violencia es precisamente tener una ley que obliga a sufrir a las personas hasta el final, y esa es la ley actual: hoy el acto de violencia es no tener compasión con los pacientes que están con una enfermedad incurable”.

“Me parece que el acto compasivo es permitir la eutanasia, es decir, que una persona al final de su vida, cuando no hay horizonte de posibilidades de vida, simplemente deje de sufrir”, afirmó.

El diputado también catalogó las declaraciones de Chomalí de “fakes news” y agregó que “el proyecto (de eutanasia) en ningún caso permite que una tercera persona pueda decidir por el propio paciente”.

