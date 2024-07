Diputado Mirosevic emplaza al PC por elecciones en Venezuela: "Estamos con el gobierno de Boric o con el de Maduro"

El diputado Vlado Mirosevic (PL), reveló que como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, intentó conseguir la unanimidad de sus integrantes para emitir una declaración en contra de las irregularidades denunciadas por la oposición en las recientes elecciones presidenciales en Venezuela.

En diálogo con La Tercera, dijo además que esto no fue posible porque la diputada Carmen Hertz (PC) se opuso a esa propuesta.

“Hemos intentado frustradamente tener una declaración pública de parte de la comisión, pero no logré el acuerdo unánime que se requiere para que la comisión haga un pronunciamiento”, dijo.

En esa línea, agregó que esto ocurrió en las horas previas a la entrega de actas, antes de que se pronunciara el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela.

El legislador dijo que si bien le tiene a la legisladora comunista un “tremendo respeto por la defensa de los derechos humanos y de la democracia que ha hecho en Chile”, cree que en esto “se equivoca profundamente”.

“Un régimen de la naturaleza de Nicolás Maduro no debe recibir el apoyo de nadie, sinceramente. Menos cuando se trata de un fraude electoral de esta envergadura, donde la distancia en el resultado es tan grande”, complementó.

El diputado liberal dijo también que “el apoyo del Partido Comunista ha sido absoluto y permanente hacia el régimen de Maduro. Ha sido tristemente coherente, y yo en esto hago un llamado a todas las fuerzas de la alianza de gobierno: Nosotros tenemos que apoyar la posición del gobierno de Boric”.

“O estamos con el gobierno de Boric o estamos con el gobierno de Maduro”, subrayó el legislador del Partido Liberal.

“La posición del Presidente Boric ha sido clarísima, nosotros no vamos a ser parte de ningún fraude electoral, no podemos hacerlo, menos con la historia que tenemos en Chile”. agregó.

Por lo tanto, dijo, “creo que el Partido Comunista se equivoca profundamente. No he visto una declaración oficial de ellos, yo todavía espero que apoyen la posición del gobierno de Chile. Ellos son parte del gobierno de Chile, no del gobierno de Nicolás Maduro”, cerró.

PURANOTICIA