Diputado Mirosevic descarta que su candidatura presidencial sea una estrategia para llegar al Senado

El diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, aclaró que su candidatura presidencial no es una estrategia para llegar al Senado, aunque dejó abierta la puerta para postular a la Cámara alta si es que pierde la primaria.

“Es cuestión de mirar los resultados electorales desde la elección en que rompí con el binominal, luego fui primera mayoría nacional. Si uno mira mis resultados, comprenderán que no estoy con esto intentando buscar una catapulta hacia el Senado, porque no es necesario. Esta candidatura presidencial no responde a lo senatorial”, comentó el diputado por Arica en entrevista con La Tercera.

El parlamentario insistió en que se deben hacer primarias en el oficialismo pues “son un ejercicio democrático que le hace bien a nuestro sector, revitaliza, sobre todo en el escenario en que estamos actualmente. Es un momento ideal para presentar ideas, soluciones concretas. Creo que la derecha no va a tener eso, entonces con mayor razón. La derecha va a dejar un vacío ahí que sería muy útil que nosotros aprovechemos”.

En relación con ciertos sectores del Partido Socialista que no ven con buenos ojos que Michelle Bachelet participa en una primaria, Mirosevic recordó que “en ambas elecciones presidenciales, la expresidenta estuvo dispuesta a ir a primarias. En la primera no se realizó porque Soledad Alvear decidió no competir. En la segunda, cuando también tenía altísimos niveles de popularidad, concurrió. Hoy día también tiene sentido hacerlo”.

Consultado si postularía al Senado en caso de perder la primaria el abanderado del Partido Liberal dijo que “es una decisión que tomaremos luego de la primaria, es un debate que tendremos que dar cuando suceda ese escenario hipotético”.

Y en respuesta a quienes puedan pensar que usaría la primaria como “trampolín” al Senado respondió lo siguiente: “Pero que personalicen a quién se refieren, porque en mi caso, dado el historial electoral que tengo en la región que represento y de la que soy, no es un poncho que a mí me quepa. Yo he obtenido resultados contundentes, no aplica en mí el principio del trampolín”.

Vlado Mirosevic aseguró que no le complica no aparecer en las encuestas, pues “estamos construyendo un proyecto a largo plazo” y aseguró que de ganar las presidenciales gobernaría con el Partido Comunista: “Mantendría la actual alianza de gobierno y sumaría a la DC”.

El parlamentario marcó las diferencias que tendría su gobierno en relación al actual: “Yo le pondría mayor empeño y mayor determinación a la agenda económica, en el sentido de que Chile necesita un norte, un proyecto país. El gobierno ha tenido menos vocación por esto, porque hay razones coyunturales que pueden explicar eso. Yo creo que la agenda económica tiene que ser audaz y Chile tiene una oportunidad”.

PURANOTICIA