Diputado Mirosevic denuncia nueva amenaza del "Pastor" Soto por ley de eutanasia: puso su imagen sobre un ataúd

El diputado Vlado Mirosevic (Partido Radical), impulsor de la ley de eutanasia, denunció que el autodenominado pastor Soto instaló en el frontis del Congreso un ataúd con su fotografía, lo que el parlamentario consideró una amenaza y anunció acciones.

"Hoy nuevamente presentaré en PDI una denuncia contra el 'Pastor' Soto. Ya son varias las ocasiones donde me amenaza. No es posible que por promover la ley de Eutanasia pongan tu ataúd fuera del Congreso. ¡Hasta cuándo!", escribió en su cuenta de Instagram junto con una imagen del hecho.

No es el primer incidente del parlamentario con Javier Soto. El 15 de abril, en una parada habitual para almorzar en la ruta 68, fue encarado por el evangélico.

Según relató el diputado en esa oportunidad, Soto lo confrontó por el proyecto de ley: “La eutanasia es sembrar muerte en un inocente, en un anciano. Un pobre anciano o una anciana que está a punto de morir. Usted no puede arrogarse la decisión de hacer una ley para que ese anciano le quiten la vida. Eso es un suicidio”.

No contento con eso, el sujeto continuó: “El expresidente Sebastián Piñera impulsó las leyes de la identidad sexual. La Biblia dice que paga con pecado de muerte. ¿Cómo murió el expresidente Piñera? Pagó las consecuencias el expresidente Piñera. Y usted también puede pagar las consecuencias. A usted se le puede caer el avión, puede chocar con su guardia, puede chocar la carretera, se le puede dar vueltas en vehículos. Por la mano de Dios”.

(Imagen: @vladomirosevic)

PURANOTICIA