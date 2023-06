Diputado Miguel Mellado reconoció haber grabado audio en reunión del presidente Boric con parlamentarios en Cerro Castillo

El diputado Miguel Mellado, de Renovación Nacional (RN), reconoció haber filtrado las declaraciones que el presidente Gabriel Boric emitió en la reunión que sostuvo el martes con parlamentarios del Biobío y La Araucanía en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo en Viña del Mar.

A través de una declaración, el legislador afirmó que no estuvo presente "en la primera parte" del encuentro, "donde se comentó la prohibición de grabar", ante lo cual admitió haber registrado "10 minutos de la última parte de la reunión en donde se presentaron conclusiones y compromisos importantes para la Macrozona Sur que me parecieron relevantes guardar para recordar".

"Frente a la petición de diversos medios, me di cuenta de lo importante que era dar conocimiento de estos puntos a mi región y que no quedaran en el olvido estos compromisos, por lo que lo compartí de buena fe", agregó el legislador.

Mellado aseguró que "en ese momento en que se me solicitó el audio, consideré, que no contenía nada de información distinta a las declaraciones públicas de los asistentes a la salida de la reunión, ni tampoco frases que denostarán a alguno de los presentes".

"Nuevamente indico que no me encontraba en el momento en que se acordaron las instrucciones de la reunión y transmití este audio creyendo que no era una reunión de carácter secreto, mas, si alguno se sintió ofendido, pido disculpas a todos los involucrados, al Presidente, a los Ministros y a los Parlamentarios. Asumo esta responsabilidad y estoy disponible a conversar con el presidente si así lo estima conveniente", complementó.

Finalmente, el parlamentario remarcó que "esto no es ni será excusa para dejar de trabajar por la región de la Araucanía y contra el terrorismo que nos afecta".

Cabe señalar que el Ministerio del Interior acudió a Fiscalía luego de el medio Ex-Ante revelase algunos dichos que el jefe de Estado emitió durante el encuentro, como no tener complejos en utilizar la palabra “terrorismo” en público para la situación de la Macrozona Sur.

Recibida la acusación, el fiscal Carlos Hoffmann, de la Fiscalía de Valparaíso, indicó que el autor podría arriesgar penas de cárcel, ya que "aquellas personas que graben una reunión de carácter privado, en una oficina, en cualquier lugar que no sea de acceso público, sin estar autorizadas, cometen un delito que está tipificado en el Código Penal en el artículo 161-A, y arriesgan penas que van desde los 61 días a los cinco años de presidio menor en su grado mínimo a máximo".

"Además, si la persona que grabó sin autorización, también lo difunde, a través de medios de comunicación, por ejemplo, ahí ya arriesga una pena en su grado máximo. Dicho de otra manera, tres años y un día a cinco años", añadió el persecutor.

Mientras que el presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic, advirtió que iba a pedir el desafuero del responsable tras lamentar que "hay algunos parlamentarios que no se toman en serio la investidura que tienen, que no se comportan a la altura de como debiese comprarse”.

