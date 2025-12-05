Diputado Meza desata polémica al defender conmutar penas a adultos mayores incluso si fueron condenados por violación a niños

La discusión en torno a conmutar condenas de reos adultos mayores y con enfermedades terminales sigue causando polémica en nuestro país, más aún luego que el diputado del Partido Republicano, José Carlos Meza, defendiera esta postura.

En declaraciones entregadas a CNN Chile, el también integrante del comando de José Antonio Kast señaló que el Senado trabaja una propuesta que permitiría que personas con diagnósticos terminales pasen sus últimos días en casa y con sus familias.

"Eso no significa que estemos haciendo como un perdonazo a los crímenes más horribles que se pueden haber cometido, pero sí habla un poco de la humanidad que tiene la sociedad", comenzó indicando el parlamentario de derecha.

De igual forma, el vicepresidente del Partido Republicano subrayó que "incluso en Alemania, con los crímenes más horribles que se cometieron en su momento, se tuvo la humanidad. Es decir, como sociedad vamos a estar por sobre esto".

No obstante, la controversia se instaló luego de afirmar que la propuesta también incluiría a adultos mayores que hayan cometido incluso violaciones a niños.

"Yo creo que justamente ese es el momento en que nosotros nos ponemos por sobre y creo que no hay que hacer distinciones", manifestó el diputado Meza, complementando sus palabras diciendo que “un adulto mayor que va a morir en seis meses, en su caso es terminal, creo que hay que tener la humanidad de que muera".

Finalmente expuso que "nadie merece morir en la cárcel" cuando su esperanza de vida es muy corta y su condición de salud le impide tener una vida digna tras las rejas.

PURANOTICIA