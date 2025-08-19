Diputado Meza, del Partido Republicano, fue víctima de un 'abordazo' junto a su sobrina en Huechuraba: "Nos tocó sufrir a nosotros"

El diputado del Partido Republicano, José Carlos Meza, y una sobrina fueron víctimas de un violento abordazo por parte de delincuentes que les robaron su vehículo en la comuna de Huechuraba durante horas de la noche de este martes 18 de agosto.

El asalto se registró pasadas las 22:00 horas en los alrededores de la estación Vespucio Norte del Metro de Santiago, hasta donde llegó el parlamentario a buscar a su sobrina, debido justamente a lo peligroso del sector.

Cuando ambos ya habían abordado el vehículo y se retiraban del lugar, fueron interceptados por delincuentes armados que los obligaron a entregar el automóvil y se dieron a la fuga.

Al lugar concurrió Carabineros, que constató el hecho e inició un operativo en búsqueda del vehículo, sin resultados. Ninguno de los dos resultó lesionado.

El capitán Nicolás Sandoval, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Norte, señaló que el diputado "fue abordado por cuatro individuos a rostro descubierto que lo intimidan con armas de fuego para luego sustraerle su vehículo y darse a la fuga".

Posteriormente, en la 6ª Comisaría de Carabineros, el parlamentario expresó que "fui víctima, junto con mi sobrina, de un violento robo. En la salida del Metro Américo Vespucio, aproximadamente cuatro sujetos armados nos abordaron y de forma violenta nos bajaron del auto y se llevaron el vehículo".

"Esto tiene que parar. No es posible que no podamos ir a buscar a un ser querido. No es posible que no podamos salir de un Metro tranquilos sin que un delincuente, sin que un criminal nos ataque", añadió.

"El compromiso nuestro sigue más firme que nunca porque esto, lejos de amedrentarnos, solo nos da más fuerza para que ninguno de los chilenos sufra lo que esta noche nos tocó sufrir a nosotros", enfatizó.

Cabe hacer presente que los antecedentes del robo con intimidación fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.

