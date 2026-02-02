Diputado Meza cuestiona a Presidente Boric por inscripción de Michelle Bachelet en la ONU: "Sus deseos no son la política internacional de Chile"

Durante la jornada de este lunes, José Carlos Meza, vicepresidente del Partido Republicano, se refirió tanto a la gira internacional de José Antonio Kast -que incluye una visita a El Salvador- como a la decisión del Presidente Gabriel Boric de respaldar la postulación de Michelle Bachelet a la ONU.

En entrevista con Radio Agricultura, Meza comentó primero el viaje de Kast a El Salvador y su visita al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), conocido como la “megacárcel” de Nayib Bukele. Aclaró que la intención “no es replicar el modelo de Bukele en Chile, pero sí recoger ciertos aspectos que podrían ser implementados en nuestro país”.

“Creo que es importante también que tengamos un norte, un horizonte de qué es lo que queremos. Comparemos hoy día entre lo que son las cárceles de El Salvador y lo que son sus calles, con el nivel de seguridad pública que hoy gozan ellos, versus lo que son las cárceles en Chile y lo que es el nivel de seguridad pública”, agregó.

Respecto a la situación carcelaria en Chile, Meza sostuvo que “los delincuentes parece que no sufren dentro de las cárceles, parece que pueden seguir operando dentro de las cárceles, o sea, extorsionan a los gendarmes, manejan bandas de crimen organizado desde las cárceles, estafan gente desde las cárceles. En cambio, en El Salvador hay un régimen estricto”.

Consultado luego por la inscripción de la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU, señaló que desconocía si hubo coordinación entre Boric y Kast, pero fue categórico: “Lo que sí puedo decir es que creo que no es el momento indicado para el lanzamiento de una candidatura de este tipo”.

“Él puede tener sus deseos personales y está bien, le puede gustar la expresidenta Bachelet, le puede caer bien la expresidenta Bachelet y puede incluso creer que lo haría muy bien como secretaria general de la ONU. Pero sus deseos no son la política internacional de Chile”, indicó.

Argumentó que “los recursos que hasta el momento nunca se nos clarificaron cuántos se iban a gastar en esa campaña, cuando tenemos el sur que se tiene que reconstruir, cuando tenemos Viña del Mar esperando todavía por una reconstrucción. Son señales”.

Meza precisó que no se trata de afirmar que la baja de la candidatura resolvería automáticamente esos problemas, pero insistió: “Los estados y los gobiernos tenemos que dar señales claras. Y hay que dar una señal clara de austeridad, hay que dar una señal clara de que la prioridad está dentro de Chile”.

En ese sentido, criticó directamente al Mandatario: “Yo creo que en eso se equivoca el Presidente Gabriel Boric. Ahora, corresponderá al presidente electo determinar cuál va a ser la política exterior de Chile frente a esta candidatura a partir del 11 de marzo. No voy a ser yo quien me adelanta a los juicios”.

Finalmente, subrayó que “es un error confundir los deseos personales del Presidente de la República con lo que tiene que ser la política internacional de un país”.

