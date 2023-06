Diputado Mellado dice que no renunciará tras filtración de audio y que se autodenunciará en la comisión de Ética

El diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado, habló por primera vez luego de reconocer que grabó y filtró las declaraciones del presidente Gabriel Boric durante una reunión con parlamentarios en Cerro Castillo.

En un punto de prensa en el Congreso, el parlamentario pidió disculpas y aseguró que asumirá las consecuencias.

“Reiterar mis disculpas públicas al presidente Boric, a los ministros y parlamentarios, y decir nuevamente que estoy disponible a conversar con el Presidente si así lo estima conveniente”, declaró.

Mellado reiteró las explicaciones que entregó en un comunicado, asegurando que desconocía la petición que hizo el mandatario de no grabar la reunión.

“Grabé diez minutos de duración de una reunión que duró tres horas y fueron los diez minutos finales en donde el presidente presentó las conclusiones y los compromisos de la Macrozona Sur”, explicó.

“Me parece relevante guardar para recordar y frente a la petición de diversos medios, me di cuenta de lo importante que era dar conocimiento de estos puntos a mi región y que no quedaran en el olvido estos compromisos, por lo que lo compartí de buena fe”, agregó.

El legislador indicó que “además, el audio no contenía información distinta a la ya expuesta por diversas autoridades a la salida de la reunión”.

"El repudio que ha generado (el hecho) es de un 38%, el resto han sido más bien muestras de solidaridad, de que fue algo que incluso algunos habrían hecho, tengo lleno el WhatsApp de esos llamados, de la gente de la región de La Araucanía e insisto yo me debo a la gente de la región de La Araucanía, de ahí soy diputado y voy a seguir representándolos", expuso.

"Y no siento vergüenza, lo que sí hay un tema que mirado el día de hoy es un tema de ética y por eso voy a pedir que me pasen a la comisión de Ética de la Cámara", expresó Mellado, que agregó que "no infringí la ley".

"Estoy aquí dando la cara, porque acá es donde trabajo, y aquí trabajo en las comisiones (...) pero voy a asumir las consecuencias, porque soy responsable. Voy a asumir las consecuencias del partido RN, si es que ellos quieren pasarme al Tribunal Supremo, voy a asumir las consecuencias con mi bancada, lo que ellos quieran hacer", sostuvo.

El diputado de RN sostuvo que "voy a pedirle al Presidente de la Cámara que pase mis antecedentes a la comisión de Ética, creo que es importante auto denunciarme en la comisión de Ética. Y además voy a auto defenderme con la denuncia judicial que hicieron".

Sobre el por qué de primero criticar la filtración del audio sin decir que había sido él y luego en la noche de este jueves renocer el hecho, Mellado dijo que no había mentido, sino que había sido impreciso.

“Sí, se quebraron las confianzas. No fui preciso, por eso preparé la declaración de la tarde, además porque estaban enlodando a parlamentarios que quiero mucho. Lo que hice fue para que no asumieran otros parlamentarios que no tenían nada que ver”, aseguró.

“Fui impreciso, es una cosa distinta, o hubiese seguido con eso. Yo asumí, me junté con mi familia en la tarde, escribí este comunicado y lo subí a las redes”, añadió.

Por último, el congresista afirmó que "yo no voy a renunciar, porque me debo a la región de La Araucanía, la defiendo con mucha pasión".

