Diputado Manouchehri y acusación constitucional contra juez Simpertigue: “Acá lo que vemos es crimen organizado”

El diputado del Partido Socialista, Daniel Manouchehri, abordó la acusación constitucional presentada contra el juez de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, en el marco del caso Muñeca Bielorrusa.

En conversación con Radio Agricultura, el legislador indicó que “este juez, tras el fallo en el caso entre la empresa bielorrusa y Codelco, justo después, toma un crucero en Noruega con los abogados involucrados”.

“Después se amplía la investigación y se da cuenta de que este juez también había tomado otro caso muy bullado, de una inmobiliaria, donde falla a favor de la empresa representada por estos mismos abogados. Justo después, también toma un crucero en Europa con estos abogados y con la jueza (Ángela) Vivanco”, afirmó.

“Esto no es una sospecha, es una certeza, nosotros hicimos una denuncia en Fiscalía para que se investigue. Nosotros tenemos la convicción que a lo menos con estos antecedentes es suficiente para que el juez tenga que abandonar el Poder Judicial”, sentenció.

“Ellos tienen un vínculo comprobado en las propias escuchas telefónicas, han demostrado que tienen un vínculo de hecho. Eso lo hubiera forzado a inhabilitarse”, añadió el diputado.

“Confío que la Cámara de Diputados va a actuar conforme a los intereses de los chilenos. Porque los chilenos no se merecen que un juez tan importante de la Corte Suprema sea parte de estas redes”, declaró.

“Aquí lo que nosotros estamos viendo son redes de corrupción. En Chile hay jueces que no miden el derecho al momento de tomar una resolución judicial, sino que operan en función de redes oscuras y algunas de ellas redes abiertamente delincuenciales”, comentó.

“Lo que estamos viendo en toda esta trama del caso Hermosilla y el caso de la Muñeca Bielorrusa, es crimen organizado. Son grupos que se organizan para delinquir, para coimear jueces, para poder meter en su trama a fiscales”, advirtió.

“Evidentemente, acá hay un pequeño tumor en el Poder Judicial que ha ido creciendo y que si no tenemos la capacidad de extirparlo, evidentemente puede terminar matando a la institución”, finalizó el diputado.

