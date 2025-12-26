Diputado Leiva por "ley de amarre": "Me parece del todo inoportuno"

El diputado del Partido Socialista, Raúl Leiva, abordó las críticas de la oposición por la “ley de amarre” incluida en el proyecto de reajuste del sector público y comentó sobre la posible acusación constitucional que podría levantar la UDI en contra del ministro de Hacienda, Nicolás Grau.

En conversación con Duna, Leiva mostró sus críticas por la iniciativa del Gobierno, pero señaló que una eventual acusación constitucional "no tiene piso ninguno. Fue un comentario en voz alta, pero es desvirtuado por republicanos y RN".

"La UDI no se pasa un pueblo, se pasa varias regiones. Desvirtúa su propio rol como futura alianza de gobierno", agregó el parlamentario, quien apuntó a que una acción como esta no progresaría.

Por otro lado, Leiva criticó que "ad portas del cierre del trabajo legislativo, plantear una reforma al estatuto administrativo, me parece del todo inoportuno".

En ese sentido, afirmó que el Gobierno se está ganando un problema con este tema, ya que "es inoportuno. Si bien es legítimo el interés en regularlo de esta manera, no me parece el vehículo legislativo, insisto, ni la oportunidad".

"Tuvimos un año para discutir este proyecto que fue aprobado en general en la Comisión de Trabajo de manera transversal por ocho votos para poder discutir a fondo esta materia. Un año es un tiempo más que suficiente, pero no se hizo nada y solo ahora, o sea, ni siquiera se ha presentado todavía, de eso se va a dar cuenta recién el 5 de enero cuando vuelva al Congreso, en las tres últimas semanas de este año veo con dificultad que se pueda aprobar un proyecto", añadió.

PURANOTICIA