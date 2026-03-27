Diputado Leiva cuestiona la agenda de seguridad del Gobierno: "No existe ninguna política pública nueva o propuesta diferente"

Luego de la primera comparecencia de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, ante la comisión técnica de la Cámara de Diputados, el jefe de la bancada del Partido Socialista, Raúl Leiva, manifestó su decepción.

El parlamentario describió la intervención como “un posicionamiento muy débil” y sostuvo que los argumentos de la secretaria de Estado no lograron clarificar el rumbo de la estrategia gubernamental contra la delincuencia.

Para el legislador, uno de los ejes más preocupantes radica en el financiamiento. En conversación con Emol, Leiva enfatizó que “uno de los puntos más polémicos fue el recorte presupuestario de más de $72 mil millones en la cartera”.

A su juicio, esta reducción de fondos “afecta directamente el funcionamiento del ministerio, la labor de las policías y también al Ministerio Público”, una medida que calificó como "todo lo contrario a lo que la ciudadanía demanda de manera transversal”. En ese contexto, recordó que “incluso parlamentarios oficialistas emplazaron a la ministra y al subsecretario Jouannet a rectificar la decisión”.

La controversia también alcanzó la gestión interna de las policías. Leiva criticó la falta de explicaciones sobre la salida de la subdirectora de Inteligencia de la PDI, Consuelo Peña, calificándola como un hecho inédito. Además, cuestionó un documento reservado enviado por Steinert a la policía civil vinculado al caso “Clan Chen”. “Nadie entiende cómo puede ser emitido por una autoridad en esa fecha, con ese contenido. Solicitamos a la Contraloría revisar su legalidad”, sentenció el diputado, añadiendo que “no corresponde que un ministro utilice conocimiento detallado de una causa judicial para actuar en otro cargo. La filtración de un documento reservado podría implicar responsabilidades administrativas e incluso penales”.

En cuanto a la planificación del Ejecutivo, el representante del PS acusó una falta de originalidad en las propuestas. Según su visión, “las medidas anunciadas por Steinert -como la renovación del estado de excepción y la continuidad del Plan Calles Sin Violencia- no representan innovaciones reales. No existe ninguna política pública nueva o propuesta diferente”. Incluso, comparó la gestión actual con administraciones previas, señalando que “operativos similares ya se habían realizado en gobiernos anteriores con resultados incluso más efectivos”.

Finalmente, Leiva advirtió sobre el clima de inestabilidad social, agravado por el incremento en el precio de los combustibles. El diputado lamentó la escasa urgencia dada al proyecto de Reglas de Uso de la Fuerza y la demora en nombramientos clave dentro del Ministerio de Seguridad, factores que, según su análisis, podrían agravar la situación del país.

PURANOTICIA