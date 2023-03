Diputado Lee rechaza denuncia de acoso sexual y laboral en su contra y dice que entregará a Fiscalía las conversaciones de WhatsApp

El diputado independiente Enrique Lee, respondió mediante una transmisión en sus redes sociales a una carta que fue presentada en la comisión de Mujer y Equidad de Género de la Cámara de Diputados, en donde se informaba de la existencia de una denuncia en su contra por parte de una funcionaria de la Corporación.

En la misiva, la mujer relató que los hechos de acoso sexual y laboral de parte del parlamentario fueron puestos a disposición de las autoridades de la Cámara Baja, pero que hasta el momento no había obtenido una respuesta.

Respecto a la situación que se le acusa, el legislador señaló que "no es efectiva esa acusación de acoso y existen los medios de prueba, que son todos los mensajes de WhatsApp que he mantenido con dicha funcionaria y que pondré a disposición de la Fiscalía para desmentir cualquier duda respecto a cualquier tipo de acoso que haya sufrido esta funcionaria", aseguró.

Luego declaró que él "conocía a esta funcionaria previamente". "Me fue presentada en el Congreso, yo necesitaba una secretaria y acepté porque tenía experiencia", manifestó.

"Lo que yo no sabía al momento de contratarla es que ya ha tenido conflictos laborales como el que hoy mismo me afecta, y me enteré de esto una vez que ya está contratada", expresó.

En esta línea, aseguró que "después de continuas solicitudes de aumentos salariales tomamos la decisión de desvincularla, para eso un funcionario de Arica viajó a Valparaíso a aprender las tareas de esta secretaria, pero cuando este funcionario llega al Congreso, la secretaria pide licencia médica o algún tipo de reposo, no quiero poner en duda la autenticidad de la licencia, pero coincide, y por lo tanto, fue imposible desvincularla".

De acuerdo a sus declaraciones, la funcionaria habría sido sacada de su cargo el 6 de marzo "se me pide que la desvincule por mutuo acuerdo cosa que no fue posible ya que pide como condición que le consigamos otro trabajo con mejor sueldo, ante la negativa o la imposibilidad de hacerlo, tuvimos que solicitar la desvinculación por pérdida de confianza".

En ese sentido, comentó que luego que el despido "se hace efectivo se produce la denuncia".

Sobre el cambio en sus claves y credenciales que denunció la mujer, indicó que "las claves a los accesos y las plataformas de la Cámara de Diputados fueron bloqueadas en razón de que la secretaria se encontraba con licencia médica, y un grupo de abogados me recomendó cambiar las claves para que esta secretaria el día de mañana no me fuera a denunciar por hacerla trabajar con licencia médica y se cambiaron las claves".

En tanto sobre la denuncia, puntualizó que "lo más relevante acá es que toda mi relación con ella a través de los WhatsApp quedará a disposición de la fiscalía y al leer dichos mensajes queda claro y en manifiesto que si alguien maltrató a otra persona, es ella".

PURANOTICIA