Diputado Leal tras querella anunciada por Chadwick afirma que "debería hablar, eso ayudaría mucho"

El diputado de la UDI, Henry Leal, afirmó que la querella presentada por el exministro Andrés Chadwick no desestima en absoluto las acusaciones constitucionales presentadas contra los ministros de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, Jean Pierre Matus y Sergio Muñoz, debido a que en uno de ellos se menciona al histórico militante gremialista, por las revelaciones conocidas a raíz del caso Audio.

“Destinar un capítulo para hacer imputaciones a Andrés Chadwick, una persona que no está siendo objeto de la acusación, que además tampoco se puede defender porque no está acusado, mi opinión es que si él estima que esa acusación es injuriosa, tiene todo el derecho para recorrer los tribunales”, comentó en diálogo con radio Pauta.

Sobre los hechos que han aparecido en el camino de la investigación del «Caso Audio» y las menciones a personas del mundo político, el legislador indicó que podrían opacar el verdadero fondo del caso.

“Lo que yo creo que está ocurriendo es que en una de ellas (de las acusaciones constitucionales) se hace un capítulo para imputar o acusar a una persona que no se puede defender, entonces estamos desviando el tema del tema central”, insistió.

Respecto la posibilidad de retirar la acusación realizada por el Socialismo Democrático, debido a un error detectado en la denuncia, Leal comentó que, bajo su mirada, sería correcto presentarla nuevamente.

Con relación a la probabilidad de que Andrés Chadwick se refiera en persona a las imputaciones que se le hacen públicamente y la insistencia que ha tenido Renovación Nacional (RN) sobre el tema, el legislador afirmó que no solo se ha ejercido presión por parte de RN.

“También de Evópoli, de la propia UDI, yo creo personalmente que él debería hablar, eso ayudaría mucho“, afirmó.

Sueldo de Marcela Cubillos

Por otro lado, el diputado fue consultado sobre la actual polémica por el millonario sueldo que la exministra Marcela Cubillos recibió como docente de la Universidad San Sebastián, frete a lo cual expresó que lo relevante es establecer si hay fondos estatales involucrados.

“Hasta donde yo sé no hay. La Universidad San Sebastián es privada, no tiene gratuidad, el que entra ahí paga completamente su carrera. Esto no es un tema aislado, nosotros ayer accedimos a través de la página de los sueldos de la Universidad de Chile y el promedio de sueldos de los profesores son 15 millones de pesos”, afirmó.

Sin embargo, afirmó que le parece un sueldo excesivo. “La empresa privada chilena eso paga muchas veces, el tema es que esto es una universidad. Entonces, yo creo que es excesivo, no se ve bien“, dijo.

Seguridad

En relación a la crisis de seguridad y las cifras de homicidios durante Fiestas Patrias, Henry Leal destacó que “el equipo de seguridad lleva dos años y medio. Ambos subsecretarios, la ministra, siempre están dando explicaciones, siempre una justificación, siempre es culpa del Congreso que no aprueba las leyes”.

“Este Congreso le ha aprobado una cantidad de recursos históricos como nunca antes a la ministra Tohá para abordar el tema de la seguridad. No solamente recursos económicos, recursos humanos, para aumentar dotaciones, para tecnología, para drones. Todo lo que se ha pedido se lo ha entregado”, agregó.

Además, dijo estar pesimista sobre un cambio en la situación actual.

“Yo creo que el equipo de interior está agotado. Le hemos aprobado 65 leyes, ayer aprobamos ley antiterrorista por fin en la Comisión de Seguridad. (…) Yo le aseguro que los resultados no van a cambiar“, sentenció.

